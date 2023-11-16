HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye ittifak daveti! 'İstanbul ve Ankara için kapımız açık'

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye ittifak daveti! 'İstanbul ve Ankara için kapımız açık'

16.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili olarak açıklama yaptı. "AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz" diyen Kılıç, "Bu konuda görüşmelere kapımız açık" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye ittifak daveti! 'İstanbul ve Ankara için kapımız açık'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını belirtti.

4

"HENÜZ BİR TEKLİF GELMEDİ"

Yerel seçimlerde ittifak konusuna değinen Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini söyledi.

İSTANBUL VE ANKARA MESAJI

Kılıç, "AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık." dedi.

AK Parti ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den akılalmaz sözler! 'Böyle bir şey olmayacak'İsrail'den akılalmaz sözler! 'Böyle bir şey olmayacak'
İsrail, İsmail Heniyye'nin evini bombaladıİsrail, İsmail Heniyye'nin evini bombaladı
7 gün boyunca tüketin! Etkisi sizi bile şaşırtacak7 gün boyunca tüketin! Etkisi sizi bile şaşırtacak
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Yeniden Refah Partisi ak parti ittifak
En Çok Okunan Haberler
Tepki çekmişti! Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

Tepki çekmişti! Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

Emlak vergisi muafiyet şartları belli oldu

Emlak vergisi muafiyet şartları belli oldu

İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

Bihter galasındaki tarzı çok beğenildi! Bir bakan bir daha baktı

Bihter galasındaki tarzı çok beğenildi! Bir bakan bir daha baktı

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.