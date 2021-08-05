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  4. Yenilenen Fiat Doblo Trekking Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Yenilenen Fiat Doblo Trekking Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

05.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat Doblo'nun "Trekking" versiyonu yenilenen özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Fiat Doblo'nun yeni Trekking versiyonu, birçok özelliği ile diğer Doblo'lardan ayrılıyor.

Yenilenen Fiat Doblo Trekking Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

2000 yılında Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilmeye başlanan, fikri ve sınai hakları Tofaş’a ait Fiat Doblo, yenilenen “Trekking” versiyonuyla Türkiye'de satışa çıktı.

TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Doblo Trekking, 10mm yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyeti ile alakalı "Traction Plus" özelliği ve dört mevsim lastikleriyle dikkat çekerken, tasarım detaylarıyla da öne çıkıyor.

Fiat Doblo Trekking-1

Yeni versiyon, titanyum gri tavan rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç titanyum gri alaşım jantları, "Trekking" yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynalarıyla diğer Doblo'lardan ayrılıyor.

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YENİ 7 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN

Fonksiyonellik ve şıklığı bir arada sunan Doblo Trekking, iç mekanında yeni 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemine ev sahipliği yapıyor.

7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Apple Car Play ve Android Auto özellikleriyle de destekleniyor.

Fiat Doblo Trekking-2

Tüm bunlara ek olarak, Doblo Trekking'in iç mekanındaki tasarımsal detaylar da öne çıkıyor.

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İŞTE FIAT DOBLO TREKKİNG'İN FİYATI

Multijet (1.6 litrelik) motor seçeneğiyle satışa sunulan Fiat Doblo Trekking, 209 bin 900 liralık fiyatı ve Koç Fiat Kredi aracılığıyla sunulan 100 bin liraya 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle Fiat bayilerindeki yerini alıyor.

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Türkiye
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