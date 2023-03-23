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Yer: Bursa! Polise zor anlat yaşattı: 'Ben Mesut komiserimi istiyorum'

23.03.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da durdurulan otomobilin sürücüsü Enes S. alkollü çıkarken, araçta bulunan Bulut B. ise "Ben Mesut komiserimi istiyorum" diyerek polise zor anlar yaşattı.

Yer: Bursa! Polise zor anlat yaşattı: 'Ben Mesut komiserimi istiyorum'

İnegöl'de, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 FN 196 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Enes S.'ye alkol testi yapıldı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen Enes S.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 TL de cezai işlem uygulandı.

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"MESUT KOMİSERİMİ İSTİYORUM"

Bu sırada, Enes S.’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan arkadaşı Bulut B. ise Gaziantep’te, depremde ailesini kaybettiğini öne sürerek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatını kaybetti" dedi.

'Arka Sokaklar' dizisinin hayranı olduğunu söyleyen Bulut B., polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaynak: DHA

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