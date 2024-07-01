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  4. Yer: Çin! 'Yanlışlıkla' fırlatılan roket böyle çakıldı

Yer: Çin! 'Yanlışlıkla' fırlatılan roket böyle çakıldı

01.07.2024 16:13
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.07.2024 16:13
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Çin'de özel bir şirket tarafından yanlışlıkla fırlatılan roket bir süre sonra yere çakıldı. Sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası bölgedeki insanlar tahliye edildi.

Space Pioneer adlı özel şirketin geliştirdiği uzay roketinde işler ters gitti. Deneme sırasında roket yanlışlıkla fırlatıldı.

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YANLIŞLIKLA ATEŞLENDİ VE ÇAKILDI

Geçtiğimiz Pazar günü Çin'in Henan bölgesinde meydana gelen kazada roket, önce metrelerce yükseldi. Kendi kendine yanlışlıkla ateşlenen roket, bir süre sonra düşmeye başladı ve dağlık alana çarptı. Tianlong-3 adlı roketin patlama anına ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Roketten sorumlu Tianbing Technology, olaya ilişkin "yapısal hatanın" söz konusu olduğunu söyledi. Roket gövdesi ile test düzeneği arasındaki bağlantıda meydana gelen arızanın roketin havalanmasına neden olduğu belirtildi.

Roket içindeki bilgisayar otomatik olarak kapanırken, söz konusu uzay aracı deneme sahasının 1.5 kilometre güneybatısında yere çakıldı.

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Patlama nedeniyle etrafa parçalar saçıldı, ancak herhangi bir ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi. Bölgedeki insanlar tahliye edildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Çin roket kaza
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