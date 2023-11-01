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  4. Yer Diyarbakır… İş yerinin önünde infaz ettiler! O anlar kamerada…

Yer Diyarbakır… İş yerinin önünde infaz ettiler! O anlar kamerada…

01.11.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki oto galerici Serdar Tokur, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 3 şüphelinin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Yer Diyarbakır… İş yerinin önünde infaz ettiler! O anlar kamerada…

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabanca ile peş peşe ateş etti.

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Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

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Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır

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