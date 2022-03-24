Yer: İstanbul! Ceplerinden çıktı, tam 12 milyon TL değerinde

İstanbul Havalimanında, Bahreyn'den gelen ve hareketlerinden şüphelenen yabancı uyruklu bir yolcunun ceplerinden 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu aktarıldı.

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Hindistan uyruklu S.H.S, 26 Şubat tarihinde sabah saatlerinde uçakla Bahreyn'den İstanbul'a geldi. Pasaport kontrol noktası ve bagaj alım alanını geçen yolcunun hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri onu yakın takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan Hintli yolcunun yapılan üst aramasında pantolon içerisinde sağ ve sol cep bölümlerine özel olarak dikilmiş iki ayrı cepte yurda kaçak yolla sokulmak istenilen farklı boy ve karatlarda toplam 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON TL

Gözaltına alınan Hindistan uyruklu yolcu, ifadesinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Pırlantaların değerinin 12 milyon TL olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

