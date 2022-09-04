Yer: İstanbul! Çocuğunu balkondan attı

Yangın, saat 12.15 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 2288. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın girişinde bulunan elektrik panosu alev aldı. Çıkan yangın sonrasında koridor ve merdivenleri duman kaplarken, binada yaşayan vatandaşlar ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATTI

Yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı. Olay sonrasında beton zemine çakılan çocuk başından, kol ve bacaklarından yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Çıkan yangın nedeniyle çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

