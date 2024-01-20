Yer İstanbul… Mühendisin şüpheli ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı

Teşvikiye Mahallesi, Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta geçtiğimiz salı günü saat 22.00'de meydana gelen olayda, mühendis Fatih Aksin, dışarıda kafasına darbe aldıktan sonra evine geldi. Kendini iyi hissetmeyen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Fatih Aksin, arkadaşları yanına geldikten bir süre sonra yere düşerek hayatını kaybetti.

MAĞAZA ÖNÜNDE YERE DÜŞMÜŞ!

Mühendis Fatih Aksin'in ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, yaşadığı bina ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemişti. Vali Konağı Caddesi'nde çiçekçilik yapan bir kişi polise verdiği ifadede, Fatih Aksin'in bir mağaza önünde yere düşerek kafasını basamağa çarptığını görerek yardıma koştuğunu söyledi.

KİMSENİN MÜDAHALESİ OLMADI

Yerden kaldırdığı Aksin'e su vererek, ambulans çağırmayı teklif ettiğini belirten çiçekçi, Fatih Aksin'in bunu kabul etmeyerek uzaklaştığını belirtti. Polis ekipleri, yeni bilgiler doğrultusunda Fatih Aksin'in (49) önünde düştüğü giyim mağazasının güvenlik kamerasını inceledi. İzlenen görüntülerde, mağaza önünden geçerken birden duran Aksin'in, kimsenin müdahalesi olmadan fenalaşarak sırt üstü yere düştüğü, kafasını mağazanın giriş basamağının köşesine çarptığı anlaşıldı.

Yapılan incelemelerde 14.12 sıralarında dışarı çıkan Aksin'in, 15.10 sıralarında kafasının arka tarafını tutarak binaya girdiği tespit edilmişti. Aksin'in eliyle kafasını tutarak evine doğru yürüdüğü, daha sonra apartman kapısında bir süre beklediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





