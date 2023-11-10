HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Taksim! 10 Kasım sabahı sosyal medyada gündem olan 'CHP çelengi unuttu' tartışması sonrası Mynet'e özel açıklama! İki ayrı fotoğraf...

Yer: Taksim! 10 Kasım sabahı sosyal medyada gündem olan 'CHP çelengi unuttu' tartışması sonrası Mynet'e özel açıklama! İki ayrı fotoğraf...

10.11.2023 11:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in törende çelenksiz selamlama yapması sosyal medyada ‘CHP çelengi unuttu’ yorumlarına neden olurken olayın aslı daha sonra ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan Mynet’e yapılan özel açıklamada “Asla bir çelenk unutma söz konusu değil, sadece protokol sırasına göre olmadı” ifadeleri kullanıldı.

Yer: Taksim! 10 Kasım sabahı sosyal medyada gündem olan 'CHP çelengi unuttu' tartışması sonrası Mynet'e özel açıklama! İki ayrı fotoğraf...

MYNET ÖZEL HABER | İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in törende çelenksiz selamlama yapması sosyal medyada ‘CHP çelengi unuttu’ yorumlarına neden olurken olayın aslı daha sonra ortaya çıktı.

İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in törende çelenksiz selamlama yapması sosyal medyada ‘CHP çelengi unuttu’ yorumlarına neden olurken olayın aslı daha sonra ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan Mynet’e yapılan özel açıklamada “Asla bir çelenk unutma söz konusu değil, sadece protokol sırasına göre olmadı” ifadeleri kullanıldı.

2

ÇELENK İLE BİRLİKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ÖZGÜR ÇELİK PAYLAŞTI

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise daha sonra alana getirilen çelenk ile birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte yaptığı açıklamada ise “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü edebiyete intikalinin 85. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtındaki resmi törenle andık. Fikirlerini ilelebet yaşatacağız.” ifadelerini kullanmıştı.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti!Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti!
'Uzay Komutanlığı' kuruluyor!'Uzay Komutanlığı' kuruluyor!
Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandıKırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
CHP haberler istanbul il başkanı
En Çok Okunan Haberler
Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare!

Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Arda Güler'de bir sakatlık şoku daha! 'Kadroya alınmayacak'

Arda Güler'de bir sakatlık şoku daha! 'Kadroya alınmayacak'

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Yasak aşk iddiası! Çocukluk arkadaşının boğazını kesti: 'Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'

Yasak aşk iddiası! Çocukluk arkadaşının boğazını kesti: 'Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.