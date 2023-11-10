Yer: Taksim! 10 Kasım sabahı sosyal medyada gündem olan 'CHP çelengi unuttu' tartışması sonrası Mynet'e özel açıklama! İki ayrı fotoğraf...

MYNET ÖZEL HABER | İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in törende çelenksiz selamlama yapması sosyal medyada ‘CHP çelengi unuttu’ yorumlarına neden olurken olayın aslı daha sonra ortaya çıktı.

İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törende dikkat çeken anlar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in törende çelenksiz selamlama yapması sosyal medyada ‘CHP çelengi unuttu’ yorumlarına neden olurken olayın aslı daha sonra ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan Mynet’e yapılan özel açıklamada “Asla bir çelenk unutma söz konusu değil, sadece protokol sırasına göre olmadı” ifadeleri kullanıldı.

ÇELENK İLE BİRLİKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ÖZGÜR ÇELİK PAYLAŞTI

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise daha sonra alana getirilen çelenk ile birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte yaptığı açıklamada ise “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü edebiyete intikalinin 85. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtındaki resmi törenle andık. Fikirlerini ilelebet yaşatacağız.” ifadelerini kullanmıştı.







