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Yer: Taksim! Yarı çıplak dolaşan İspanyol turist ortalığı birbirine kattı

29.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol erkek ortalığı birbirine kattı. Taksim'de meydana gelen olayda turiste çevredekiler büyük tepki gösterdi. Turist ve polis arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken sağlık ekiplerince kontrolü yapılan turist, polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi’nde meydana geldi. İspanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi, yarı çıplak halde yolda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra yarı çıplak turist, iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı. Çevredekilerin tepki gösterdiği turist ile olay yerine polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Turist, sağlık ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

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YARI ÇIPLAK DOLAŞMAYA BAŞLADI, ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde meydana gelen olayda, İspanya vatandaşı olduğu öğrenilen bir turist yarı çıplak halde yolda dolaşmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında caddede gezen turist, bir süre sonra iş yerlerine ve otellere girmeye çalıştı. Bunun üzerine İspanyol turist, esnaftan ve görevlilerden tepki gördü. Bir otel görevlisi, içeri girmek için ısrar eden turisti iterek yere düşürdü. Dakikalarca düştüğü yerden kalkmayan turist, bir süre sonra doğrularak bir polis aracının önünde durdu.

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KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve çizikler olduğu görülen turistle konuştuktan sonra onu araca bindirerek emniyete götürmek istedi. Turist önce araca binmeyi kabul etse de daha sonra araçtan inmek istedi. O sırada turist ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bunun üzerine polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan turist, polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaynak: İHA

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