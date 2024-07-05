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  4. Yer: Ümraniye! Samuray kılıcıyla trafiği kesip adeta terör estirdi

Yer: Ümraniye! Samuray kılıcıyla trafiği kesip adeta terör estirdi

05.07.2024 14:55
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05.07.2024 14:55
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İstanbul Ümraniye'de bir kişi, trafiğin ortasında aracını durdurarak elindeki samuray kılıcıyla etrafa tehdit ve küfürler yağdırdı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrasında şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'nin Yamanevler Mahallesi'nde 28 Haziran'da meydana gelen olayda, elinde samuray kılıcı bulunan E.T. isimli şahıs, aracını durdurup elinde kılıçla aracından indi. Trafiği kesen şahıs, elinde bulunan kılıcı göstererek küfürler savurdu, diğer sürücüleri tehdit etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

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OLAY ANI KAMERADA

Çalışmalar neticesinde kimlik bilgileri tespit edilen E.T. (41) isimli şahıs, 4 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Sancaktepe ilçesinde bulunan ikamet adresinde olayda kullanmış olduğu kılıç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elindeki kılıçla sürücüleri tehdit ettiği yer alıyor.

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(İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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