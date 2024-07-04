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  4. Yer: Yalova! Eşi için "Kayalıklardan düştü" demişti: Olayın gerçek yüzü tüyler ürpertti!

Yer: Yalova! Eşi için "Kayalıklardan düştü" demişti: Olayın gerçek yüzü tüyler ürpertti!

04.07.2024 16:41
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Yalova'da Semiha S., 15 ay önce evlendiği Erdal Necip Sözer'le birlikte kayalık bir alana gitti. Sözer, Semiha S.'nin burada kayalıklardan düşüp hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Başlatılan soruşturma sonucunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Sözer'in iddialarının asılsız olduğu öğrenilirken, Semiha S.'yi oraya nasıl götürdüğüne dair detaylar da belli oldu. İşte kan donduran olayın tüm detayları!

Yer: Yalova! Eşi için "Kayalıklardan düştü" demişti: Olayın gerçek yüzü tüyler ürpertti!

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçeye bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde, 24 Ocak 2023'te kayalıktan düştüğü iddia edilen Semiha Sözer'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda Erdal Necip Sözer'in "kayalıklardan düştü" ifadesinin yalan olduğu ve olayın kan donduran detayları teker teker ortaya çıktı.

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AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

AA'da yer alan habere göre "Kayalıklardan düştü" dediği eşini öldürdüğü ileri sürülen Erdal Necip Sözer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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OLAYDAN 15 AY ÖNCE EVLENMİŞ

İddianamede, Semiha Sözer'in ölümünden 15 ay önce evlendiği sanıkla, 24 Ocak 2023 günü Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyü yolu üzerinde bulunan Ballıkaya bölgesine gittiği anlatıldı.

İKİSİNİN DE TELEFONU İNCELENDİ

Bölgede hayatını kaybeden kadının yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin yüksekten düşme ile genel beden travmasına bağlı kafatası ve kemik kırıkları ile beyin doku hasarı, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu tespit edildiği aktarılan iddianamede, olay sonrası maktul ve sanığın telefonlarında inceleme yapıldığı belirtildi.

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BİR GÜN ÖNCE YÜKSEKTEN DÜŞME HABERİ OKUMUŞ

İddianamede, sanığın telefonunda olaydan bir gün önce, "Siirt'te meydana gelen ve 350 metre yükseklikteki uçurumdan kayalıklara düşme" haberine baktığına yönelik kayıtlara ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

KAZA SONUCU DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay günü ve daha sonraki yer gösterme işlemi sırasında eşinin düştüğü alanı farklı beyan etmesi çelişkili bulunan sanığın, iddianamede yer alan ifadesinde, eşini kasti olarak hiç üzmediğini, evlilikten soğutup kendisiyle ayrılmak gibi bir niyetinin de olmadığını ileri sürdü. Sanık, mutlu bir evlilikleri olduğunu, eşini öldürmediğini ve kaza sonucu düştüğünü iddia etti.

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MAKTULENİN MESAJLARI İLE ÇELİŞTİ

Semiha Sözer'in arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ise "balayına gittiği günden beri mutsuz olduğunu, evlendikten sonra zaman geçtikçe eşinin kendisinden uzaklaştığını", "mutluluk oyunu oynamaya devam ediyoruz, yine ayrı odalarda yatıyoruz" dediği, "Mutsuzmuş, ben de mutsuzmuşum. Böyle yaşamak mı istiyormuşum o istemiyormuş, çocuk da istemiyormuş.", "Şu dakika desem ki ben gidiyorum bitti bu iş, tek kelime etmez, çok ağrıma gidiyor artık" diye mesajlaştığı iddianamede yer aldı.

TELEFON KAYDI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, olayın şüpheli olması üzerine sanığın iletişim tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi için mahkeme kararı alındığı belirtildi. Sanığın, travesti olduğu belirtilen M.E'ye, "Güzelim ben Erol, Almanya'dan, sana gelmiştim eskiden. Baya oldu, gelmek istiyorum. İzmit'teyim, özledim seni" dediğine yönelik telefon dinleme kayıtları iddianamede yer buldu.

"TELEFONUM ÇEKMİYOR" SÖZÜ YALAN ÇIKTI

İddianamede, sanığın olayı ihbar için 112'iyi arayarak "Aşağı düştü, gittim yanına, geri yukarı çıktım telefon çekmiyor." dediğinin tespit edildiği, yapılan araştırmada olay yerinde şüphelinin kullandığı operatörün çekim gücünün yeterli olduğunun görüldüğü aktarıldı.

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ELBİSEDE SÜRTÜNME İZİ BULUNMADI

Bilirkişi raporuna göre kadının kıyafetlerinde düşmeye bağlı sürtünme izi olmadığı, bedeninin üst tarafının geriye doğru dengesini bozacak bir basınç varlığı ile düştüğü konusunda bulgular mevcut olduğu ifade edilen iddianamede, maktul yakınlarının verdiği ifadeler ve mesajlaşmaların, zanlının mutlu bir evlilikleri olduğu yönündeki iddialarını yalanladığına işaret edildi.

"İTEREK ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR"

İddianamede, "Sanığın olay günü kiraladığı araç ile eşini olay yerine saat 16.25 sıralarında götürerek yaklaşık 1 saat 40 dakika bekledikten sonra uçurum kenarından aşağı iterek öldürdüğü taraf ve bilgi sahibi ifadeleri, bilirkişi ve otopsi raporu ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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cinayet Yalova
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