Hava aydınlanınca panik yarattı! Ekipler alarma geçti... Mahalleyi ayağa kaldıran ilginç olay: Varis çıktı

Sivas'ta meydana gelen bir sağlık olayı, hava aydınlanınca öyle ilginç bir hal aldı ki hem mahalle ayağa kalktı hem de polis ekipleri alarma geçti. Sabah erken saatlerinde işe gitmek üzere olan 51 yaşındaki kadının varisi patlayınca olanlar oldu. Kadın, çok fazla kan aktığını görünce ambulansla hastaneye gitti. Ancak havanın aydınlanmasıyla olay bambaşka bir boyuta geçti. Sabah yerdeki kan birikinitisini gören mahalleli hemen polise bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken varisi patlayan kadının ne kadar kan aktığını görmek için bölgeye gitmesiyle büyük gizem çözüldü. İşte Sivas'taki ilginç olayın detayları...

YOLDA VARİSİ PATLADI

Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Huriye Kaya isimli 51 yaşındaki kadın, saat 05.30 civarında işe gitmek için evinden ayrılarak servis beklediği yere doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 36 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Kaya, yolda yürürken bacağında bir ıslaklık fark etti. Bacağına baktığında varisinin patladığını gören Kaya 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaya’yı ambulansla alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

MAHALLELİ HAVA AYDINLANINCA YERDEKİ KAN BİRİKİNTİSİNİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından yerde kan birikintisini gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Tedavisinin ardından mahallesine geri dönen Kaya, olay yerinde polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Kaya’nın polis ekiplerine durumu anlatmasının ardından şüpheli kan olayı çözüldü. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri yerde bulunan kanı temizledi.

"NE KADAR KAN KAYBETTİĞİMİ GÖRMEK İÇİN GELDİM! POLİSLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Varisi patlayan Huriye Kaya, polisleri görünce şaşırdığını söyleyerek, “Sabah işe giderken bacağımda bir ağrı hissettim. Ayağımın yaş olduğunu da hissettim. Daha sonrasında ayağımdan kan aktığını fark ettim ve çok acıyordu. Eşim arabayı getirmeye gitti ama çok kan kaybettiğimi fark edince ambulansı aradık. Hastaneden çıkınca buraya geldim ne kadar kan kaybettiğimi görmek için. Burada polisleri görünce şaşırdım, benim için çalışmışlar." ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR VARİS HASTALIĞIM VAR! HİÇ BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Öte yandan Kaya, "Benim yıllardır varis hastalığım var ama hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim” dedi. (İHA)



