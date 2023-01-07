HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hava aydınlanınca panik yarattı! Ekipler alarma geçti... Mahalleyi ayağa kaldıran ilginç olay: Varis çıktı

Hava aydınlanınca panik yarattı! Ekipler alarma geçti... Mahalleyi ayağa kaldıran ilginç olay: Varis çıktı

07.01.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki, mahalleyi ayağa kaldıran ve polisi alarma geçiren olayın arkasındaki gerçek şaşkınlık yarattı. 51 yaşındaki kadının, saat 05.30'da işe gitmek için servis beklerken varisi patladı. Kadın, çok kan aktığını görünce ambulansla hastaneye gitti. Ancak havanın aydınlanmasıyla olay ilginç bir hal aldı. Mahalleli yerdeki kanı görünce polise haber verdi. Tedaviden sonra akan kanı görmek için gelen kadın polisleri görünce şoke oldu. Kadının olayı anlatmasıyla kan izlerinin gizemi çözülmüş oldu.

Hava aydınlanınca panik yarattı! Ekipler alarma geçti... Mahalleyi ayağa kaldıran ilginç olay: Varis çıktı

Sivas'ta meydana gelen bir sağlık olayı, hava aydınlanınca öyle ilginç bir hal aldı ki hem mahalle ayağa kalktı hem de polis ekipleri alarma geçti. Sabah erken saatlerinde işe gitmek üzere olan 51 yaşındaki kadının varisi patlayınca olanlar oldu. Kadın, çok fazla kan aktığını görünce ambulansla hastaneye gitti. Ancak havanın aydınlanmasıyla olay bambaşka bir boyuta geçti. Sabah yerdeki kan birikinitisini gören mahalleli hemen polise bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken varisi patlayan kadının ne kadar kan aktığını görmek için bölgeye gitmesiyle büyük gizem çözüldü. İşte Sivas'taki ilginç olayın detayları...

YOLDA VARİSİ PATLADI

Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Huriye Kaya isimli 51 yaşındaki kadın, saat 05.30 civarında işe gitmek için evinden ayrılarak servis beklediği yere doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 36 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Kaya, yolda yürürken bacağında bir ıslaklık fark etti. Bacağına baktığında varisinin patladığını gören Kaya 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaya’yı ambulansla alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

94ea2735-6862-4504-a4d9-578659e14b4b

MAHALLELİ HAVA AYDINLANINCA YERDEKİ KAN BİRİKİNTİSİNİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından yerde kan birikintisini gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Tedavisinin ardından mahallesine geri dönen Kaya, olay yerinde polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Kaya’nın polis ekiplerine durumu anlatmasının ardından şüpheli kan olayı çözüldü. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri yerde bulunan kanı temizledi.

bc81ceda-bc9d-4e7f-baa3-37b2595f7afb

"NE KADAR KAN KAYBETTİĞİMİ GÖRMEK İÇİN GELDİM! POLİSLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Varisi patlayan Huriye Kaya, polisleri görünce şaşırdığını söyleyerek, “Sabah işe giderken bacağımda bir ağrı hissettim. Ayağımın yaş olduğunu da hissettim. Daha sonrasında ayağımdan kan aktığını fark ettim ve çok acıyordu. Eşim arabayı getirmeye gitti ama çok kan kaybettiğimi fark edince ambulansı aradık. Hastaneden çıkınca buraya geldim ne kadar kan kaybettiğimi görmek için. Burada polisleri görünce şaşırdım, benim için çalışmışlar." ifadelerini kullandı.

efb69517-c12d-4b24-8614-1a91459aed21

"YILLARDIR VARİS HASTALIĞIM VAR! HİÇ BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Öte yandan Kaya, "Benim yıllardır varis hastalığım var ama hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim” dedi. (İHA)

f1016864-8a2d-4826-bf52-6f39a8b3c439

'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da... 'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da...

fb9c4329-c7da-405c-bef8-79629c1db430

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"
3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var
Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'
Anahtar Kelimeler:
polis varis Sivas kan

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.