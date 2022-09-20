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Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

16.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma alanlarında kim daha çok yer olsun istemez ki? Kimimiz işlerini küçük evlerde ya da ofislerde yürütüyor, kimimiz çalışma alanlarını başkalarıyla paylaşmak durumunda kalabiliyor. Böyle durumlarda en çok tercih edilen ürünlerin başında yüksek fonksiyon ve alan sağlama potansiyeli ile açılır kapanır masalar geliyor. Haydi gelin, bu masalara birlikte bakalım ve yer tasarrufu sağlayacak o parçayı birlikte bulalım.

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

Küçük bir odada çalışıyor ya da çalışma süreniz dışında masanızın yer kaplamasından hoşlanmıyor olabilirsiniz. Sebep ne olursa olsun, açılır kapanır fonksiyona sahip katlanır masalar ile bu sorunlarınızın en aza indiğine şahit olacaksınız. Öyleyse yerden tasarruf etmenizi sağlayacak açılır kapanır masaları beraber inceleyelim!

1. Pratik bir çalışma deneyimi: Soil Katlanır Çalışma Masası

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

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Evlerde ya da ofislerde çalışma alanlarının fonksiyonel olarak düzenlenmesinde açılır kapanır masaların getirdiği konfor seviyesi oldukça yüksek. Özellikle küçük alanları değerlendirmek istiyorsanız Soil Katlanır Yemek Çalışma Bahçe Balkon Masası, size aradığınız özellikleri sunar. Kolay taşınabilen dayanıklı masa, aynı zamanda katlanabilir nitelikte. Böylece pratik bir kullanım sunarak çalışma alanınızı tercihlerinize göre değerlendirmenize imkân tanır. Tüm bu özellikleri yanı sıra mermer desenleriyle bulunduğu alanlara şıklık katar. Montaj gerektirmeyen yapısı sayesinde ürünü satın aldıktan sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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2. Daha geniş alan sunar: Berta Concept Lich Katlanır Raflı Çalışma Masası

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

Ofis ya da ev için yapılacak mobilya tercihlerinde hem kullanım kolaylığı hem fonksiyonel özellikler önemli rol oynuyor. Berta Concept Lich Katlanır Raflı Çalışma Masası, katlanır özelliği ile az yer kaplarken iki raflı yapısı ile daha geniş bir çalışma alanı ortaya koyar. Bilgisayarınızda çalışırken kitaplardan ve notlardan destek alıyorsanız ya da ajandanızı aynı alan içerisinde açık tutmak istiyorsanız bu ürün; isteklerinize tam olarak cevap verir. Sağlam profil iskeletini görünüm olarak atlantik çam deseniyle birleştiren masanın detaylarını inceleyebilirsiniz.

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3. Çok amaçlı kullanımıyla: Hancend Çalışma Masası

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

Çalışma alanlarınızda ara ara mekânsal değişikler yaşıyorsanız ya da iş amaçlı seyahat ediyorsanız yanınızda taşıyabileceğiniz masaları tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Hancend Çalışma Masası, hafif olması ve dayanıklı kulpu sayesinde katlandığında çanta hâlinde elde taşınabilir. Masa açık pozisyonundayken bilgisayarınızı, kitaplarınızı ve notlarınızı masanın üzerine yerleştirebilirsiniz. 40 kilograma kadar ağırlığı taşıyabilen ürün, genişliği ile rahat bir çalışma alanı yaratır. Kolayca katlanabilmesi sayesinde arabada da taşınabilen ürünü kamplarda, pikniklerde ve hafta sonu tatillerinde de çok fonksiyonlu olarak kullanabilirsiniz.

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4. Şık ve ergonomik tasarım: Fahrettin Küçük Katlanabilir Çalışma Masası

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

Çalışma alanlarında tercihinizi hem fonksiyonel hem görüntüsüyle bulunduğu alana uyum sağlayan mobilyalardan yana kullanabilirsiniz. Fahrettin Küçük Work Katlanabilir Çalışma Masası, iş ya da eğitim hayatında çalışma masası ihtiyacı duyan kişilerin çok yönlü isteklerine cevap vermeyi başarır. Şık tasarımıyla çalışma alanlarına estetik bir görünüm katar ve katlanabilir olmasıyla az yer kaplar. Verimli bir çalışma deneyimi yaşayabilmeniz için modern tasarımında ergonomiyi gözetir. Ürünün dört farklı renk seçeneği arasından zevkinize ve ev dekorasyonuna uygun olanı tercih edebilirsiniz.

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5. Küçük alanları değerlendirmenizi sağlayacak: Flower Bilgisayar Masas

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

Günden güne kullandığımız teknolojik aletler ve ev eşyaları, gitgide daha minimal bir hâl alır. Özellikle bilgisayarlarda ve tabletlerde küçük boyutlu ürünler daha çok tercih edilebilir. Minimalist dokunuşların evinde hâkim olmasını seven ve çalışma alanlarında da bu yapıyı korumak isteyenler için Flower Bilgisayar Masası önerilir. Hem açıkken hem katlanmış olduğu durumda az yer kaplar. Kullanışlı olmasıyla rahat bir deneyim sunan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik eder. Ürünü anlık ihtiyacınıza göre çalışma ya da bilgisayar masası olarak kullanabilirsiniz.

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6. Duvara sabitlenmiş mobilyalara şans verin: Bofigo Çalışma Masası

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

Ara ara duvara sabitlenmiş özelliklerin hâkim olduğu masalarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu nitelikleri sayesinde alandan tasarruf sağlayan modeller, özellikle küçük ev ve ofis alanlarının kurtarıcısı hâline geliyor. Geniş alanlarda da fonksiyonel kullanımıyla sıklıkla tercih ediliyor. Bofigo Katlanır Çalışma Masası, sade tasarımı ile çalışma alanınıza şıklık katıyor. Masayı boyunuza ve çalışma sandalyenizin yüksekliğine göre monte edebilirsiniz. Böylece kendinizi çalışırken her an rahat hissedebilirsiniz. Birinci kalite yonga levhadan üretilen masayı uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

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7. Yerden tasarruf edin: werq Duvara Monte Çalışma Masası

Yerden tasarruf etmeyi sağlayacak açılır kapanır çalışma masaları

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Boyunuza göre duvara monte edebileceğiniz werq Duvara Monte Çalışma Masası, farklı boyut seçenekleri ile isteklerinize en uygun olanı belirlemenize imkân tanır. Modelin üç farklı renk seçeneği ile evinizdeki ya da ofisinizdeki eşyalara uyum sağlayacak alternatifi tercih edebilirsiniz. Çalışma masası, 40-60 kilogram ağırlığa kadar taşıyabilme kapasitesi ile çalışma alanlarında birden fazla materyal kullananlar için kolay bir kullanım sunar. İşiniz bittikten sonra masayı duvara doğru katlayarak yerden tasarruf edebilirsiniz. Yemek masası olarak da kullanabileceğiniz ürünle tanışmaya ne dersiniz?

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