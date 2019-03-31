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"Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz." dedi.

Çanakkale'deki Ömer Mart Ortaokulu'nda bulunan 1281 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

"Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz." diyen Erkek, şunları söyledi:

"Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa, kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava bence baharın müjdecisi. Her bir oy, bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar. Bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden, hangi inançtan olursak olalım insanız. Onun için birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz."

Erkek, oy kullanma işleminin ardından Ankara'ya hareket etti.

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Çanakkale muharrem erkek seçim

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