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  4. Yerel seçim öncesi CHP'de Artvin sürprizi! Belediye Başkanı Demirhan Elçin adaylıktan vazgeçti: "Genel Merkez'e yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

Yerel seçim öncesi CHP'de Artvin sürprizi! Belediye Başkanı Demirhan Elçin adaylıktan vazgeçti: "Genel Merkez'e yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi"

27.12.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim için aday belirleme çalışmalarını yürüten CHP'de 'Artvin' sürprizi yaşandı. Artvin’in CHP’li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığı sürecini durdurduğunu açıkladı. CHP yönetimi için sert ifadeler kullanan Elçin, "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yalvaracağım" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Artvin Belediye Başkan adayını bugüne kadar belirlemedi. Aday adaylığını günler öncesinde açıklayan mevcut Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığını durdurduğunu açıkladı.

"GENEL MERKEZE GİDİP DE YALVARACAĞIM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Parti genel merkeziyle görüşemediğini ifade eden Elçin, "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da ’Cumhuriyet Halk Partisi’ne yalvaracağım’ diye. Ben kime yalvarırım? Halkıma yalvarırım. Parti üyeme yalvarırım ’Beni seçin’ diye. Genel merkeze gidip de yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi" diye konuştu.

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"NEDİR BU KAOS? KORKUNUZ NEDİR?"

Adaylık sürecini görüşmek için Ankara’ya gittiğini belirten Elçin, "Kalktım gittim. Niye gittim? Adaylık için de değil. Bu memnuniyet anketi varsa gösterin diyecektim. Seyit Torun’a WhatsApp’tan yazdım, dedim ki ’Sen yarın bana bir yarım saatini ayır da beraber kahvaltı edelim’ dedim. Cevap yok. Ertesi gün saat 07.30-08.00’e kadar bekledim. Perşembe günü. Yine cevap yok. Cevap olmayınca nasıl siz Ankara’ya hiç gitmediniz, hiç kimseyle görüşmediniz. Ben de uçak biletinin paralarını verdim, Artvin’e geri döndüm. Bütün bunları genel merkezimize anlatmak istedim ama anlatmama müsaade etmediler. Onun için size anlatıyorum. Geçen dönem 13 Ekim’de startı verdik ya. Billboardlara ’Teşekkürler Artvin’ yazdık. 13 Ekim’de seçime başladık. Yıl bitti, aday belli değil. Ayıptır ya. Yapmıyorsanız yapmayın, yapıyorsanız da yapın. Ne var bunda? Nedir bu kaos? Korkunuz nedir? Kurultay delegesi bile değildim. Yok yenilikçiymiş, eskicilikmiş diye” ifadelerini kullandı.

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(İHA)


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Yerel seçim Artvin CHP
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