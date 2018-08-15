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Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 07:44 | Son Güncelleme

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim devam ederken, yerel seçimlerin erkene alınması yeniden gündeme geldi. CHP'li ve AK Partili kurmaylardan iki ismin kendisini aradığını beliren gazeteci Nagehan Alçı, 4 Ksım 2018 tarihini işaret etti.

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

ABD ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye aleyhine aldığı kararlar tüm dünyanın tepkisini çekerken, Ankara'dan Washington'un yaptırım kararına misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerde ek vergi uygulanacak.

Piyasalardaki dalgalanma sürerken Ankara kulislerinde yerel seçimlerin erkene alınma ihtimali yeniden konuşulmaya başladı. Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki bugünkü köşesinde yayınlanan "4 Kasım 2018 ihtimaline dair 2 çok önemli tepki" başlıklı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çok yakın olarak bilinen bir ismin erken seçimle ilgili yazıları üzerine kendisini aradığını açıkladı.

'CHP AÇIKÇA YEŞİL IŞIK YAKIYOR'

CHP kurmayının kendisine "'AK Parti ya da AK Parti ve MHP birlikte bize gelip 4 Kasım 2018 yerel seçimlerine gidelim’ derlerse Kemal Bey’in bu öneriyi destekleyeceğine eminim" dediğini aktaran Alçı, "CHP erken yerel seçim ihtimaline açıkça yeşil ışık yakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: DESTEKLİYORUM

Konuyla ilgili AK Parti'nin hukukçu kimliğiyle bilinen bir genel başkan yardımcısının da kendisini aradığını belirten Alçı, kendisinin de 4 Kasım 2018 önerisini desteklediğini hatta 2017’den beri parti içinde bunu dile getirdiğini ve temmuzda da yeniden önerdiğini ifade ettiğini aktardı.

AK Partili genel başkan yardımcısının yerel seçimlerde süreçlerin çok uzun ve karışık olduğunu hatta YSK'nın takviminin dar olduğunu söyledğini aktaran Alçı, AK Partili ismin "O nedenle seçimlerin zamanında olacağını düşünüyorum." dediğini yazdı.

PİYASALARIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTIR

Her şeye rağmen erken yerel seçimin piyasaların üzerindeki baskıyı azaltacağını düşündüğünü belirten Alçı, "Teknik olarak değişiklik zaman gerektirse de şayet Meclis'te yeterli matematik varsa belki de sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasının bir yolu bulunabilir." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
mahalle yanarken o. saçını tararmış
Sen ne konuşsan boş. Senin gibi fetöcülerinde yargılandığı zamanlar gelecek elbette
bunlar medya maymunu yalamalar.
kendini parlatma ülkede gazetecimi bitti senin gibi yazıyı başkasına hazirlatan birini ariyacak geç ordan
hangi chp li erken yerel seçmi destekliyecegini açıklıyorsa o kişi chp nin yok olmasını isten kişidir
yeter ya seçim seçim..Seçim var diye millet iş yapmıyo..
sen kimsin ya cikip cikip ortaligi karistiriyorsun fabrikalar isci cikarmaya basladi siz erken secimi dusunuyorsunuz bu kuru 5 li seviyelerin altina indirmeden secime gidicek kadar cahil oldugunuzu sanmiyorum ülke batiyor siz secim derdindesiniz o kadar secim masrafi gereksiz seyler oy kullanmaya bile gitmem sizin yuzunuzden fabrika kapancak be hep buyukleri konusuyorsunuz esnafa bi bakin esnafa piyasa kirize geldi kimse is yapmiyor issss
Adamlardaki özgüvene bak ekonominin için sıçıp seçime gitmek istiyorlar :) Bu nasıl bir cesaret yada nasıl bir öngörü. Cahilliğin ne safhada olduğunu öngörüyorlar
ya şu kadını sürekli burda görmekten sıkıldım yeter artık
Seçim olsa da ekmek çıksa bana diyorsun yani
DOLAR 20 TL OLMADAN YAPIN TABİ BİR AN ÖNCE MİLLET UYANMASIN
Bu kim ben tanımıyorum ?
ülkenin gündemini sana mı söylemeye başladılar
ülkenin gündemini artık sana mı söylemeye başladılar
Gündem seçim değil geçim. Seçim yapılacaksa genel seçim yapılmalı ki Türkiye fabrika ayarlarına dönsün.
Ve Nagehan Bahçelinin görevini devralır. Hayırdır kız. Mhp yerel seçimlerde de mi aday göstermeyecek? Sanırım Bahçeli elinde kalan Mhp seçmenlerini anahtar teslimi Akp ye devredecek
Brunson her yerde, bir tane değil.
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