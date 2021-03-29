AA muhabirinin Gaming in Turkey'in "Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Platformdaki 439 bin 890 oyun arasında ise Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55'ten fazla mobil oyun yer alıyor.

Türk yayıncıların Google Play'deki oyunları, oyunseverlerden 5 üzerinden ortalama 3,94 not aldı. Platformdaki tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,76 oldu. Böylece yerli oyunlar dünya ortalamasının üzerinde beğeni kazandı.

"TÜRK YAYINCILAR, OYUNCULARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ÇOK İYİ ANALİZ EDİYOR''

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk oyun yayıncılarının, mobil oyunların genel ortalamasından daha iyi sonuçlar almasında 2 ana etken olduğunu söyledi.

Bu etkenlerden ilkinin, kaliteli işler çıkması ve bunun somut örneklerinin hem yatırımlar hem de oyunların listedeki yerleri ile tescillenmesi olduğunu belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Yerli oyun geliştirici firmalarımız, birçok işte olduğu gibi daha fazla detaycı bir şekilde çalışıyor. İkinci etken ise Türk yayıncılar, oyuncuların talep ve beklentilerini çok iyi analiz ediyor ve oyunlarını geliştirirken bu sonuçlara göre geliştirmeler yapıyor. Bu da oyunların oyuncular tarafından daha fazla beğenilmesini sağlıyor. Son olarak, birçok coğrafyaya köprü konumunda yer almamız, birçok kültürle harmanlanmamıza ve bu açıdan da farklı kültürlere hitap eden oyunlar üretmemize katkı sağlıyor."