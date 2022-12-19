HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllardır kurtulmaya çalışıyoruz ama şaşırtan faydası çıktı! Bunamaya ve inmeye karşı koruyabilir

Yıllardır kurtulmaya çalışıyoruz ama şaşırtan faydası çıktı! Bunamaya ve inmeye karşı koruyabilir

19.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta bulunan fazla yağların birçok hastalığa karşı risk oluşturduğu biliniyor. İdeal kilodan uzaklaştıran fazla yağlar obezite, kalp hastalıkları, karaciğer hasarı gibi hastalıklara yol açıyor. Ancak yapılan araştırmalara göre vücudun bazı bölümünde yer alan yağlanmaların tehlikeli hastalıklara karşı koruma sağladığı bulundu.

Yıllardır kurtulmaya çalışıyoruz ama şaşırtan faydası çıktı! Bunamaya ve inmeye karşı koruyabilir

Kilo vermenin oldukça zor olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Toplumda birçok kişi hızlı şekilde kilo vermek için çok zararlı işlemlere ve diyetlere başvuruyor. Fazla kilo sadece görünüm olarak değil sağlık açısından da risk oluşturuyor. Ama yapılan araştırmalara göre tüm yağ türleri eşit derecede zararlı değildir. Örneğin, yağ karın boşluğunda oturduğunda, bunama ve inme gibi hastalıklara zemin hazırlayan iltihaplanmayı teşvik eder. Ancak başka bir yere dağıtıldığında, araştırmalar vücudu hastalıklardan koruyabileceğini düşündürmektedir.

BEYİN İLTİHABINA KARŞI KORUYUCU

Ekran görüntüsü 2022-12-19 130058

American Diabetes Association dergisi Diabetes'te yayınlanan yeni bilimsel bulgular , kadınlarda yağ dağılımı ile östrojen üretimi arasındaki bağlantıyı aydınlattı. Çalışma, kadınların kalçaları, düğmeleri ve kollarının arkası gibi yerlerde daha fazla yağ biriktirme eğiliminin beyin iltihabına karşı koruyucu olduğunu buldu.

CİNSİYETLER ARASI HORMON FARKLILIKLARI VAR

Ancak vücut yaşlandıkça karın boşluğundaki ana organların çevresinde yağ birikmeye başlar. Visseral yağ olarak bilinen bu yağ türü, vücutta düşük dereceli iltihaplanmaya neden olan sitokinleri salgılar. PhD Alexis M. Stranahan, kadınlarda östrojene verilen farklı rolleri yıktı. “Kadınlarda korunma denilince akla ilk östrojen geliyor. Ancak her cinsiyet farklılığının hormon farklılıklarını ve hormon maruziyetini içerdiği şeklindeki basit fikrin ötesine geçmemiz gerekiyor.

ARAŞTIRMA FARELER ÜZERİNDE YAPILDI

"Cinsiyet farklılığının altında yatan mekanizmaları tedavi edebilmemiz için gerçekten daha derinlemesine düşünmemiz ve cinsiyetin farklı klinik sonuçlarda oynadığı rolü kabul etmemiz gerekiyor." Yağ dağılımının beyin iltihabını nasıl etkilediğini anlamak için araştırma, yağ dokusunun miktarındaki ve konumundaki artışların hem erkek hem de dişi farelerin beyinlerini nasıl etkilediğine baktı.

Ekran görüntüsü 2022-12-19 125911

SONUÇLAR MENOPOZDAN SONRA DEĞİŞTİ

Daha spesifik olarak, ekip, ayırt edici yağ yapılarının iltihaplanmadan korunmak için ne kadar önemli bir neden olabileceğini değerlendirdi. Çalışma, erkeklere göre daha fazla deri altı yağa ve daha az iç organ yağına sahip olma eğiliminde oldukları için obez dişi fareler üzerinde gerçekleştirildi. Dişi farelerde, araştırmacılar aynı zamanda iltihabı artıran ve diyabete yol açabilen beyin iltihabı veya insülin direncine dair hiçbir kanıt bulamadılar. Ancak bu, fareler menopoza girdikten sonra değişti.

MENOPOZDAN SONRA YAĞ DAĞILIMI ERKEKLERE BENZEDİ

Menstrüasyon durduktan sonra, bilim adamları yağ dağılımının biraz daha erkeklere benzediğini gözlemlediler. Araştırmacılar daha sonra deri altı yağını çıkarmak için kemirgenler üzerinde liposuction'a benzer bir ameliyat gerçekleştirdiler. Şunu buldular: "Denklemden cilt altı yağları çıkardığımız zaman, dişilerin beyinleri birdenbire erkek beyinlerinin yaptığı gibi iltihap göstermeye başlar ve dişiler daha fazla iç organ yağı kazanır. Bir bakıma her şeyi diğer depolama yerine yönlendirdi." Araştırmacılara göre bu geçiş, insan açısından kabaca birkaç yıla denk gelen üç aylık bir süre içinde gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızdan eksik etmeyin: Sessiz katile karşı koruyorSofralarınızdan eksik etmeyin: Sessiz katile karşı koruyor
Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!
Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
bunama inme (beyin krizi) menopoz obezite fare kalp hastalıkları araştırma erkek kadın yağ

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

Camide pasta kesip nikah kıydılar!

Camide pasta kesip nikah kıydılar!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.