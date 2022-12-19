Yıllardır kurtulmaya çalışıyoruz ama şaşırtan faydası çıktı! Bunamaya ve inmeye karşı koruyabilir

Kilo vermenin oldukça zor olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Toplumda birçok kişi hızlı şekilde kilo vermek için çok zararlı işlemlere ve diyetlere başvuruyor. Fazla kilo sadece görünüm olarak değil sağlık açısından da risk oluşturuyor. Ama yapılan araştırmalara göre tüm yağ türleri eşit derecede zararlı değildir. Örneğin, yağ karın boşluğunda oturduğunda, bunama ve inme gibi hastalıklara zemin hazırlayan iltihaplanmayı teşvik eder. Ancak başka bir yere dağıtıldığında, araştırmalar vücudu hastalıklardan koruyabileceğini düşündürmektedir.

BEYİN İLTİHABINA KARŞI KORUYUCU

American Diabetes Association dergisi Diabetes'te yayınlanan yeni bilimsel bulgular , kadınlarda yağ dağılımı ile östrojen üretimi arasındaki bağlantıyı aydınlattı. Çalışma, kadınların kalçaları, düğmeleri ve kollarının arkası gibi yerlerde daha fazla yağ biriktirme eğiliminin beyin iltihabına karşı koruyucu olduğunu buldu.

CİNSİYETLER ARASI HORMON FARKLILIKLARI VAR

Ancak vücut yaşlandıkça karın boşluğundaki ana organların çevresinde yağ birikmeye başlar. Visseral yağ olarak bilinen bu yağ türü, vücutta düşük dereceli iltihaplanmaya neden olan sitokinleri salgılar. PhD Alexis M. Stranahan, kadınlarda östrojene verilen farklı rolleri yıktı. “Kadınlarda korunma denilince akla ilk östrojen geliyor. Ancak her cinsiyet farklılığının hormon farklılıklarını ve hormon maruziyetini içerdiği şeklindeki basit fikrin ötesine geçmemiz gerekiyor.

ARAŞTIRMA FARELER ÜZERİNDE YAPILDI

"Cinsiyet farklılığının altında yatan mekanizmaları tedavi edebilmemiz için gerçekten daha derinlemesine düşünmemiz ve cinsiyetin farklı klinik sonuçlarda oynadığı rolü kabul etmemiz gerekiyor." Yağ dağılımının beyin iltihabını nasıl etkilediğini anlamak için araştırma, yağ dokusunun miktarındaki ve konumundaki artışların hem erkek hem de dişi farelerin beyinlerini nasıl etkilediğine baktı.

SONUÇLAR MENOPOZDAN SONRA DEĞİŞTİ

Daha spesifik olarak, ekip, ayırt edici yağ yapılarının iltihaplanmadan korunmak için ne kadar önemli bir neden olabileceğini değerlendirdi. Çalışma, erkeklere göre daha fazla deri altı yağa ve daha az iç organ yağına sahip olma eğiliminde oldukları için obez dişi fareler üzerinde gerçekleştirildi. Dişi farelerde, araştırmacılar aynı zamanda iltihabı artıran ve diyabete yol açabilen beyin iltihabı veya insülin direncine dair hiçbir kanıt bulamadılar. Ancak bu, fareler menopoza girdikten sonra değişti.

MENOPOZDAN SONRA YAĞ DAĞILIMI ERKEKLERE BENZEDİ

Menstrüasyon durduktan sonra, bilim adamları yağ dağılımının biraz daha erkeklere benzediğini gözlemlediler. Araştırmacılar daha sonra deri altı yağını çıkarmak için kemirgenler üzerinde liposuction'a benzer bir ameliyat gerçekleştirdiler. Şunu buldular: "Denklemden cilt altı yağları çıkardığımız zaman, dişilerin beyinleri birdenbire erkek beyinlerinin yaptığı gibi iltihap göstermeye başlar ve dişiler daha fazla iç organ yağı kazanır. Bir bakıma her şeyi diğer depolama yerine yönlendirdi." Araştırmacılara göre bu geçiş, insan açısından kabaca birkaç yıla denk gelen üç aylık bir süre içinde gerçekleşti.

