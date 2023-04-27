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Yıllardır tıraş olmayan kadın tüyleriyle milyonlar kazanıyor! "Erkek arkadaşım buna bayılıyor"

27.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunda çıkan tüyleri yıllardır almadığını açıklayan bir kadın bu durumun aşk hayatına iyi geldiğini belirterek vücut kılları sebebiyle milyonlar kazandığını söyledi. TikTok'ta aldığı kötü yorumlara cevap veren Calita, tıraş bıçağını bırakmaya karar veren kadınlara ilham oldu.

Yıllardır tıraş olmayan kadın tüyleriyle milyonlar kazanıyor! "Erkek arkadaşım buna bayılıyor"

İspanya'da yaşayan Calita, koltuk altları da dahil olmak üzere vücudundaki tüyleri üç yıldır almadığını açıkladığı videoları yayınladı. Vücut kıllarını benimseyen ve onları almaktan vazgeçen Calita, bu sayede milyonlar kazandığını ve erkek arkadaşının bedenini sevdiğini belirtti.

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Calita, kıllı koltuk altlarının bir şekilde çekici olmadığını ya da tüylerin sadece erkeklere yakıştığını öne süren acımasız yorumlara yanıt vererek, durumun böyle olmadığını anlattığı bir video paylaştı.

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Calita'yı gri bir atletle uzanırken gösteren kısa bir klipte, ekranda 'Erkek arkadaşım tüylerimi seviyor. Onun ne düşündüğü konusunda neden bu kadar endişelendiğinizi anlamıyorum" yazdı. Ayrıca tıraş olmama kararının mali açıdan ne kadar kazançlı olduğunu da açıkladı.

TÜYLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

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Sosyal medya kullanıcısının turuncu ve siyah ipli bikinisiyle şık göründüğünü gösteren başka bir videoya göre ise saçından önemli bir meblağ kazandığını söyleyen Calita 'Vücut kılı ayda 5 rakam kazandıran bir varlıktır. Teşekkürler vücut kılı." dedi.

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Calita'nın videolarıyla ilgili aldığı olumsuz yorumlar arasında saçlarının çekici olmadığını söyleyenler de vardı. Hatta bir yorumcu, koltuk altı gibi uzun bölgelerini nasıl yıkadığını bile sordu. Calita'nın en son videoları, ABD'li aktör Rachel McAdams'ın Bustle dergisi için bir fotoğraf çekimi sırasında kıllı koltuk altlarını göstermesinin ardından çok sayıda acımasız yorum almasının ardından geldi.

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İnsanların söylediği kaba şeyler arasında, bazıları onun koltuk altlarını tıraş etmediği için 'tatsız' ve 'iğrenç' olduğunu söyledi. Biri ise, "Rachel McAdams'ın son çekimlerinde koltuk altı kıllarını göstermesi konusunda gerçekten canınız sıkılıyorsa, geldiğiniz soğuk kayanın altına sürünerek geri dönmelisiniz" diye ekledi.

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