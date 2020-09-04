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Yılmaz Özdil'den Selahattin Demirtaş isyanı: Alenen işkencedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Selahattin Demirtaş'ın koronavirüs nedeniyle cezaevinde kızlarıyla görüştürülmemesi olay oldu. Alınan karara tepki gösteren gazeteci Yılmaz Özdil, 'Alenen işkencedir' dedi.

Yılmaz Özdil'den Selahattin Demirtaş isyanı: Alenen işkencedir

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Selahattin Demirtaş'ın koronavirüs gerekçesiyle cezaevinde kızlarıyla görüştürülmemesine tepki gösterdi.

Ergenekon kumpası ile tutuklanarak 5 yıl hapis yatan Albay Levent Göktaş'ın duruşmalar sırasında terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada yaşadığı bir olayı anlatarak mahkeme heyetine 'mertlik' dersi vermesini hatırlatan Özdil, Demirtaş'a yapılan uygulama için de 'Alenen işkencedir' dedi.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın kızlarıyla görüşmesine izin verilmediği açıkladı. Demirtaş, "Corona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam. Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK YALANLADI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


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