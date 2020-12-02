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  4. Yılmaz Özdil'in C'ovid H'alk P'artisi başlığı sosyal medyada TT oldu

Yılmaz Özdil'in C'ovid H'alk P'artisi başlığı sosyal medyada TT oldu

02.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Özdil'in C'ovid H'alk P'artisi başlığı sosyal medyada TT oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısı için seçtiği başlık sosyal medyada gündem yarattı. "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı Twitter'da Trend Topic oldu.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in bugün yazısı için attığı "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı gündem oldu.

Özdil yazısında, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın, konuşmasının devamında CHP'ye de sert sözlerle yüklenmesini eleştirdi.

"C'OVİD H'ALK P'ARTİSİ"

Özdil'in "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter'da "C'ovid H'alk P'artisi" başlığı Twitter'da Trend Topic oldu.

tt

Sosyal medya kullanıcılarının bir kesimi yazının içeriğini desteklerken, diğer bir kesim ise Özdil'e katılmayarak CHP'ye yüklendi.

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