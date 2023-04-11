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  4. Yine Şanlıurfa yine sel! Araçlar ters döndü: Yaralılar var

Yine Şanlıurfa yine sel! Araçlar ters döndü: Yaralılar var

11.04.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 14 Mart'ta başlayan yağışlar kentte hayatı felç etmiş, sebep olduğu sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Akşam saatlerinde Şanlıurfa'da başlayan yağışların etkisini artırması nedeniyle vatandaşlar yeniden korku dolu anlar yaşadı. 4 ilçede hayat olumsuz etkilenirken 3 otomobil kaza yaptı.

Yine Şanlıurfa yine sel! Araçlar ters döndü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak; Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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CADDELER YİNE SUYLA DOLDU

Şanlıurfa'da 14- 15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Ekili tarlaların da su altında kaldığı ilçelerde vatandaşlar, ilgili kurumların yeterli çalışma yapmadığını ifade etti. Yaşanan yağışlarda kayganlaşan yolda 3 otomobilin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

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sel Şanlıurfa

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