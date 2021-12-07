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  4. Yiyen dua ediyor! Tek kuruş para almıyor

Yiyen dua ediyor! Tek kuruş para almıyor

07.12.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde askıda kebap uygulaması başladı. 8 yıldır kebapçılık yapan Kemal Erdem, askıda kebap ile bütçesi olmayanların ücretsiz kebap yemesini sağlıyor. Vatandaşlar, Erdem'e dua ediyor.

Yiyen dua ediyor! Tek kuruş para almıyor

Kebapçı Kemal Erdem'in eşi ile istişare ederek başlattığı müşterilerinin fikirlerini aldığı askıda kebap uygulaması takdirle karşılandı. Zor günlerin herkesin paylaşımcı olması birliktelik ve beraberlik ile aşılacağını kaydeden Erdem, müşterileri ile askıda kebap uygulaması düşüncesini paylaşmasının ardından yoğun destek geldiğini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılarak veren el alan eli görmeden büyük bir dayanışma yaşandığını kaydetti.

"İLK DEFA YİYENLER OLUYOR"

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Erdem, "Birkaç dostumuz ile 2 tane 3 tane askıda dürümle başladık. Müşterilerimiz yemek yiyor para üstü almıyor ya da benden 5 tane askıda dürüm diyor. Muhtarlar komşular yönlendirme yapıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz ve dönüşler alıyoruz. Belli bir kitleye ulaştık ve herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahipleri gelip buradan alıyor. İhtiyaç sahibi aileler belki kurbandan kurbana et yiyen aileler var ilk defa kebap yiyen çocuk olabiliyor. Esnaflık yapıyoruz az kazandığımız çok kazandığımız zamanda oluyor. Ben benim gibi herkes kendilerince bir çok yere ulaşmayı ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Zor süreçlerden geçerken halkımız duyarlı esnafımız duyarlı belki birçok kişiden farklı projeler çıkacaktır. Güzel bir olaya vesile olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Askıda ekmek uygulamasından yararlanan 3 kağıt toplayıcısı ise vatandaşlara dualar ederek teşekkür etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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