YÖK, aşı için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulundu | Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?

466 gündür kapalı olan üniversiteler ile ilgili, Eylül ayına kadar öğrencilerin ve akademik personelin aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken YÖK, bu talebini yazılı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’na iletti. Eğitimin önemine dikkat çekilen yazıda, “geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkması muhtemeldir.” İfadeleri kullanıldı.

YÖK’TEN AŞI TALEBİ

Gönderilen yazıda üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2021 Eylül ayına kadar öğrencilerin ve akademik personelin aşılanması ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konusunda taleplerde bulundu.

YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda; “Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu’ndan, Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.