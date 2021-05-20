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YÖK, aşı için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulundu | Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?

20.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Mart ayından beri büyük bir sekteye uğrayan eğitim, ne yazık ki ülkemizde geri dönülemez sorunlara yol açabilecek düzeye ulaştı. Birçok öğrenci neredeyse hiç kampüs görmeden üniversiteden mezun olurken, YÖK bu konuyla ilgili bir adım atma kararı aldı.

YÖK, aşı için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulundu | Üniversite öğrencileri ne zaman aşılanacak?

466 gündür kapalı olan üniversiteler ile ilgili, Eylül ayına kadar öğrencilerin ve akademik personelin aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken YÖK, bu talebini yazılı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’na iletti. Eğitimin önemine dikkat çekilen yazıda, “geri dönülemez sonuçlar ortaya çıkması muhtemeldir.” İfadeleri kullanıldı.

YÖK’TEN AŞI TALEBİ
Gönderilen yazıda üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin aşılanmasının gerekliliğine dikkat çeken Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2021 Eylül ayına kadar öğrencilerin ve akademik personelin aşılanması ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi konusunda taleplerde bulundu.

YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda; “Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

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Yüksek Öğretim Kurulu’ndan, Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, süreçle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

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YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ''Fevkalade bir durum olmaz ise YÖK ile hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yerli aşımızı yetiştirebilirsek, bizim hiçbir endişemiz olmayacak. Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'' ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanlığı

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