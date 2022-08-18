YÖK Başkanı Erol Özvar, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar 8 Haziran 1966 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi.

1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sunan Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyesidir.

EROL ÖZVAR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında ve İstanbullu olan Erol Özvar 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

Erol Özvar 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atandı.

