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  4. YÖK Başkanı Özvar'dan YKS açıklaması! O iddialara yanıt verdi

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS açıklaması! O iddialara yanıt verdi

22.02.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Haber canlı yayınında değerlendirme bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YKS ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Özvar, YKS’de yeni sistemde sıfıra yakın olanların üniversiteye gireceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Özvar, "Programa girecek olan öğrenciler ancak puanı ve sıralaması o kontenjana yetiyorsa kazanacaklar." şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Özvar'dan YKS açıklaması! O iddialara yanıt verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, TRT Haber'in canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki kontenjan artış hızının yükseköğretim sınavına giren öğrenci sayısının artış hızından daha yüksek seyrettiğini belirten Özvar, yeni sistemde sınavı eleme usulünden çıkarıp puan üstünlüğüne dayalı bir başarı sıralaması sınavı haline getirdiklerini söyledi.

"PUANI VE SIRALAMASI ÖNDE OLAN ÖĞRENCİ O PROGRAMI KAZANACAK"

Önceki sistemde 150 puanın altında kalan adayların herhangi bir kontenjana başvuramadığını hatırlatan Özvar, yeni sistemde puanı hesaplanabilen adayların programlara başvurabileceğini kaydetti.

Özvar, şöyle konuştu:

"Öğrencimiz, sınav sonucunu eline alacak bakacak kaç net yapmış, kaç puan almış? Ortaöğretim başarı puanıyla beraber toplam puanı kaç ve üniversite sınavına giren adaylar arasında kaçıncı sırada? Sonra bu öğrencilerimiz yani tercihte bulunma hakkına sahip öğrencilerimiz, sıralamasına ve puanına göre üniversiteleri tercih edecekler. Başvurmak istediği programa geçen sene en son öğrenci kaç puanla girmiş ona bakacak. Kaçıncı sırada girmiş ona bakacak sonra kendi puanı ve sıralamasına göre o tercihlerde bulunacak. Peki nasıl kazanacak? Sisteme giriş yaptıktan sonra bilgisayar programı, o kontenjana başvuran, diyelim o kontenjan 10 kişi, 100 kişi müracaat etmiş. O 100 kişi içinde puanı ve sıralaması ilk onda olan öğrenci o programı kazanacak."

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O İDDİALARA YANIT VERDİ

Sıfıra yakın olanların üniversiteye girecekleri yönündeki iddialar konusunda ise Özvar, "Sınava giren bütün öğrenciler bizim evlatlarımız. Bir sınav dolayısıyla öğrenciler üzerinden işte 'Kriminaller, şehir bilmem neleri üniversitelere dolacak.' ifadesini kesinlikle reddediyorum. Öğrencilerimize asla böyle bir şey yakıştırılmasını doğru bulmuyorum. Programa girecek olan öğrenciler ancak puanı ve sıralaması o kontenjana yetiyorsa kazanacaklar." dedi.

Özvar, "Bu barajlar puan olarak kalkmakla beraber belirli alanlarda daha önceki senelerde bizim kabul ettiğimiz sıralamalar devam etmektedir. Yani tıp fakültesine, hukuk fakültesine girmek için bunlar değişmiyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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