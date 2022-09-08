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Yol verme kavgasında kurşun yağdırdı! Korku dolu anlar kamerada

08.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta sokak ortasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yolda ilerleyen iki araç içerisindeki kişiler arasında yol verme kavgası çıktı. Öfkeli şahıs, araçla kovaladığı kişilere kurşun yağdırdı. Araçtan inen şahsın 2 kişiyi vurduğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Yol verme kavgasında kurşun yağdırdı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç, birbirlerine yol vermeden ilerlemek istedi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslardan biri, diğer tarafa küfür ederek yoluna devam etti. Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs silahına davranarak, diğer aracı kovalamaya başladı.

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Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla defalarca ateş etti. Mermi yağmurunda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan sıcak anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga
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