HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcular fark etti: Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü!

Yolcular fark etti: Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü!

05.03.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı durian meyvesinin kabin içerisine koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Yolcular fark etti: Meyve kokusu THY uçağını geri döndürdü!

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, saat 15.35 de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı saat 16.45'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi

Netanyahu'ya büyük şok! İlan açıldı, bir kişi bile başvurmadı Netanyahu'ya büyük şok! İlan açıldı, bir kişi bile başvurmadı

KESKİN KOKUSU VAR

THY uçağını geri döndüren Durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir.

gw

Meyvenin kokusu oldukça keskindir. Bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına müsaade edilmez. (DHA)

Kimi kokusuyla uçak erteletiyor, kimi de limonlu turta gibi Kimi kokusuyla uçak erteletiyor, kimi de limonlu turta gibi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!
Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklamaAkşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama
AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiAK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
uçak thy durian meyvesi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı

Yeni evlenmişlerdi! Son pozu şaşırttı

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.