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  4. Yolda yürürken yerde buldu! Sahibine vermek yerine adeta sefa sürdü

Yolda yürürken yerde buldu! Sahibine vermek yerine adeta sefa sürdü

15.04.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde edinilen bilgiye göre H.T isimli şahıs, yolda yürüdüğü sırada yerde bulduğu cüzdandaki kredi kartları ve paralardan harcama yaptı. Yaklaşık 5 bin TL'lik harcama yapan H.T, kıskıvrak yakalandı. Farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenilen H.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yolda yürüdüğü sırada yerde içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. H.T., sahibine vermek yerine kredi kartları ve paralardan yaklaşık 5 bin TL harcadı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda H.T.'nin İznik'ten Bursa şehir merkezine gittiğini tespit etti. Ekipler Bursa şehir merkezinde H.T.'yi kıskıvrak yakalanarak İznik'e getirdi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan H.T'nin farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. (İHA)

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Bursa cüzdan

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