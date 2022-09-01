Yorgun uyanıyorsanız sebebi ciddi hastalıklar olabilir! Hemen doktora koşun

Vücudun daha dinç olmasını sağlayan uykudan yorgun bir şekilde uyanıyorsanız bunun altında yatan nedeni araştırmanız gerekmektedir. Uykudan yorgun uyanmak uzun çalışma saatleri, yorgunluk, stres, kalp hastalıkları, düşük tansiyon, böbrek üstü bezlerinde düzensizlikten dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yorgun uyanmaya neden olan faktörler arasında tiroit bezlerinin az çalışması da bulunmaktadır. Sıklıkla görülen bu hastalık yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Bu sebeple tiroid bezinin az çalıştığını işaret eden belirtilere dikkat ederek doktora görünmek çok önemlidir.
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