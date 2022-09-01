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Yorgun uyanıyorsanız sebebi ciddi hastalıklar olabilir! Hemen doktora koşun

01.09.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku günlük koşuşturmacanın içerisinde vücudumuzu tam anlamıyla dinlendirebildiğimiz tek an olabilir. Sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli olan uykunun yetersiz kalması çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Uyku problemleri birçok etkenden kaynaklanabilir. Düzenli olarak uyku problemleri yaşıyorsanız doktora görünmeniz gerekmektedir.

Yorgun uyanıyorsanız sebebi ciddi hastalıklar olabilir! Hemen doktora koşun

Vücudun daha dinç olmasını sağlayan uykudan yorgun bir şekilde uyanıyorsanız bunun altında yatan nedeni araştırmanız gerekmektedir. Uykudan yorgun uyanmak uzun çalışma saatleri, yorgunluk, stres, kalp hastalıkları, düşük tansiyon, böbrek üstü bezlerinde düzensizlikten dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yorgun uyanmaya neden olan faktörler arasında tiroit bezlerinin az çalışması da bulunmaktadır. Sıklıkla görülen bu hastalık yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Bu sebeple tiroid bezinin az çalıştığını işaret eden belirtilere dikkat ederek doktora görünmek çok önemlidir.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

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  • Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık
  • Depresif bir hal ve mutsuzluk
  • Soğuk ortamlara tahammülsüzlük
  • Ellerde ve ayaklarda ödem
  • Terlemenin azalması
  • Ses kısıklığı
  • Kabızlık
  • Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı
  • Unutkanlık, konsantrasyon azalması
  • Erkelerde ergenlik gecikmesi
  • Kadınlarda adet azalması veya yokluğu


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