Yorgun uyanıyorsanız sebebi ciddi hastalıklar olabilir! Hemen doktora koşun

Vücudun daha dinç olmasını sağlayan uykudan yorgun bir şekilde uyanıyorsanız bunun altında yatan nedeni araştırmanız gerekmektedir. Uykudan yorgun uyanmak uzun çalışma saatleri, yorgunluk, stres, kalp hastalıkları, düşük tansiyon, böbrek üstü bezlerinde düzensizlikten dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yorgun uyanmaya neden olan faktörler arasında tiroit bezlerinin az çalışması da bulunmaktadır. Sıklıkla görülen bu hastalık yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Bu sebeple tiroid bezinin az çalıştığını işaret eden belirtilere dikkat ederek doktora görünmek çok önemlidir.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

Halsizlik, çabuk yorulma, hareketlerde yavaşlık

Depresif bir hal ve mutsuzluk

Soğuk ortamlara tahammülsüzlük

Ellerde ve ayaklarda ödem

Terlemenin azalması

Ses kısıklığı

Kabızlık

Anormal kilo artışı, iştah fazlalığı

Unutkanlık, konsantrasyon azalması

Erkelerde ergenlik gecikmesi

Kadınlarda adet azalması veya yokluğu



