HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube düğmeye bastı! Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi içeren 30 bin video kaldırıldı

YouTube düğmeye bastı! Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi içeren 30 bin video kaldırıldı

11.03.2021 19:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
YouTube düğmeye bastı! Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi içeren 30 bin video kaldırıldı

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

ŞUBAT 2020'DEN BU YANA 800 BİN VİDEO

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldularSosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular
Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?Diferansiyel nedir? Nasıl çalışır? Kaç tipi vardır?
Anahtar Kelimeler:
youtube koronavirüs (Covid-19) facebook pandemi WHO Dünya Sağlık Örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

O kentte bir flaş karar daha! Yeni dönem başladı

O kentte bir flaş karar daha! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Denizde içi iPhone 12 dolu konteyner bulan balıkçılar sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Pakistan'da mahkemeden TikTok'un kapatılması kararı

Ülke mahkemesinden şok TikTok kararı!

Mikroskop kameralı Oppo Find X3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bu telefonun mikroskop kamerası var! Resmen tanıtıldı

Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?

Twitter spaces nedir?

MWC 2021 de iptal edilebilir!

Firmalar teker teker açıkladı! Yine iptal edilebilir

OnePlus 9 serisi ile çekilen ultra geniş açılı fotoğrafı CEO Pete Lau paylaştı!

Tanıtımına günler kaldı! Kamera yeteneği ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.