YouTube kullanıcıları şokta: 4K videoların ücretli olacağı iddia ediliyor!

Sosyal medya, Youtube'da 4K videoların ücretli olacağı iddiasını konuşuyor. YouTube, şimdilerde 4K video izlemek için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak Reddit'teki iddialar, şirketin 4K video çözünürlüğünü YouTube Premium abonelerine özel hale getirme planı olduğunu gösteriyor. Paylaşılan bir ekran görüntüsü ise 4K çözünürlüğün yakında YouTube Premium üyelerine özel olacağının sinyalini veriyor. Bu da YouTube'da 4K çözünürlüğe ulaşmak için ücret ödenmesi gerekeceği anlamına geliyor. İşte detaylar!

YOUTUBE'DA 4K VİDEOLARIN ÜCRETLİ OLACAĞI İDDİASI

Her şey bir Reddit kullanıcısının, iPhone'daki YouTube uygulamasından alındığını iddia ederek paylaştığı bir ekran görüntüsüyle başladı.

Ekran görüntüsünde 2160p (4K) çözünürlük seçeneğinin "Premium" olarak işaretlendiği ve "Yükseltmek için dokunun" bağlantısını yer aldığı görüldü. Başka kullanıcılar da cihazlarında benzer bulgular gördüğünü bildirdi. Ancak henüz bu gelişme bir iddiadan ötesine geçmedi.

YouTube'un tepkileri görmek ve 4K videoları YouTube Premium'a özel yapmanın iyi bir fikir olup olmadığına karar vermek için denemeler yaptığı ileri sürülüyor.

Eğer denemeler olumlu sonuç verir ve YouTube 4K çözünürlüğün YouTube Premium'a has bir özellik olacağına karar verirse, ücretsiz YouTube kullanıcılarının 4K içeriklere erişmek için YouTube Premium'a ücret ödeyip abone olmaları gerekecek.

YouTube Premium'un Türkiye fiyatı ise aylık 16,99 TL.

YENİ REKLAM BİÇİMİ ÜZERİNE HABERLER DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Reddit ve Twitter'daki kullanıcılar, YouTube'un ücretsiz bir video başlamadan önce 2 yerine 5 reklam göstermeyi sessizce test ettiğini söylemişlerdi. Bu testlerle birlikte YouTube Premium'a abone olmayan YouTube kullanıcılarının, artık video başlamadan önce 5 atlanamayan reklam görmek zorunda kalabileceği bilgisi verilmişti.



