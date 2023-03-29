YouTuber'ın skandal videolarına tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızların gizli görüntülerini... 'İzlerken kalbim sıkıştı'

Sosyal medya bir YouTuber'ın YouTube kanalında paylaştığı skandal videoları konuşuyor. Bir uygulama üzerinden tanıştığı kadınları arabasına alıp taciz ettiği ve o anlara ilişkin kaydettiği videolarla şantaj yaptığı iddia edilen YouTuber'ın kadınlardan habersiz olarak çektiği videolara tepki yağdı.

ŞOKE EDEN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' SÖZLERİ

YouTuber'ın bir videosunda aracına aldığı kadının gizli çekim yapıldığını öğrendikten sonra tepki gösterdiği görülürken D.A. adlı YouTuber'ın videoda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır ama İstanbul Sözleşmesi onaylanmadı" dediği de duyuldu.

"Sınırları kaldırdım" başlığıyla paylaşılan videonun şu anda YouTube kanalında yer almadığı da fark edildi.

YouTuber'ın benzer içerikte çok sayıda videosu bulunuyor. Bir başka videoda da araçtaki kadının araba hareket halindeyken araçtan inmeye çalıştığı görülüyor.

Başka bir videoda ise YouTuber'ın üzerine aracındaki kadının üzerine su döküp elle taciz etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

"İZLERKEN KALBİM SIKIŞTI"

Sosyal medyada adeta infial yaratan görüntüler büyük tepki çekti. Videolara tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından bazıları "İzlerken kalbim sıkıştı" yorumunu yaptı.

