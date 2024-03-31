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  4. YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması! Yayın yasakları ne zaman kalkacak?

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması! Yayın yasakları ne zaman kalkacak?

31.03.2024 09:59
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor" dedi. Yener, seçim ile ilgili yayın yasakları hakkında da açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması! Yayın yasakları ne zaman kalkacak?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

YAYIN YASAKLARI AÇIKLAMASI

Oy kullanma sonrası da açıklamalarda bulunan Yener, şu ifadeleri kullandı;

"İl ve ilçe seçim kurullarımızdan bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Yurt çapında sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri devam etmektedir. 21.00’de yayın yasakları sona eriyor, 17.00’den sonra, yayın yasaklarının 21.00’den önce sona erip ermeyeceğine karar verip, bu karar da kamuoyuyla paylaşılacak. YSK yayın yasaklarını kaldırmadan seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunulmamasını rica ediyoruz."

AA

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
Yerel Seçim 2024

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seçim YSK Yerel seçim
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