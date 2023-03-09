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YSK seçim için raporunu verdi! Kulisler hareketlendi; deprem bölgesinde…

09.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde yaşanan yıkımın ardından inceleme yapan YSK heyetinin raporunun hazır olduğu belirtildi. İYİ Parti’nin YSK temsilcisi heyetin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini belirtti.

YSK seçim için raporunu verdi! Kulisler hareketlendi; deprem bölgesinde…

Deprem bölgesinde seçim nasıl olacak? İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesini inceleyen YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini duyurdu.

Maraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti de merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin deprem bölgesinde yaptığı incelemelere dair İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk’ten açıklama geldi.

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YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini ifade eden İYİ Partili Öztürk, “YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi” ifadelerini kullandı.

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deprem seçim YSK rapor

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