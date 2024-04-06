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YSK, Van'la ilgili gerekçeli kararını açıkladı! "Zeydan seçilme yeterliliği taşımaktadır"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.04.2024 16:22
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Yüksek Seçim Kurulu Van'la ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşıdığı anlaşılmaktadır." denildi.

YSK, Van'la ilgili gerekçeli kararını açıkladı! "Zeydan seçilme yeterliliği taşımaktadır"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Van yüksek seçim kurulu
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