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  4. Yüksek kar beklentisine kapılan vatandaşlar şok yaşadı! Siber dolandırıcılık çetesine 5 milyar liralık operasyon: Mağdurları böyle ağa düşürüyorlardı

Yüksek kar beklentisine kapılan vatandaşlar şok yaşadı! Siber dolandırıcılık çetesine 5 milyar liralık operasyon: Mağdurları böyle ağa düşürüyorlardı

04.09.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformlarında reklamını görenlerin aklını çeliyorlar, başlangıçta düşük miktarda para gönderen vatandaşları adeta soyup soğana çeviriyorlardı! Sahte yatırım şirketinin siber dolandırıcılığı, İstanbul jandarmasınca çökertildi. Siber dolandırıcılık şebekesinin vatandaşları mağdur ettiği akılalmaz yöntem deşifre oldu. Daha yüksek kar beklentisine kapılan vatandaşların hayalleri yerle bir oluyordu. İşte 5 milyar liralık dolandırıcılıktan şoke eden detaylar!

Yüksek kar beklentisine kapılan vatandaşlar şok yaşadı! Siber dolandırıcılık çetesine 5 milyar liralık operasyon: Mağdurları böyle ağa düşürüyorlardı

Yüksek kar umudu satıp 5 milyar liralık dolandırıcılığa soyunan siber şebekeye darbe vuruldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şebekeyi 6 ay boyunca takip etti. Biri kadın, 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişi, mağdurlardan başlangıçta çok da yüksek olmayan meblağlarda para talep ediyordu. SPK'da kayıtları bile yoktu...

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CEP TELEFONLARI, KREDİ KARTLARI, YÜKLÜ MİKTARDA PARA...

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine “İDOL FOREX" adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı. Yaklaşık altı ay süren takibin ardından şebekeye eş zamanlı operasyon düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri biri kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dört farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

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ÖNCE YÜKSEK KÂR VAADİ, SONRASINDA ÇÖKÜŞ

Sosyal medya platformlarına “İDOL FOREX" adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kâr vaadinde bulunuyor. Şebekeye ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kâr elde ettiği söyleniyor. Daha da yüksek kâr beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek şebekenin ağına düşüyor. Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyor.

İDOL'DE TOPLANAN PARA 10 PARAVAN ŞİRKETE DAĞITILIYOR

Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla öncelikle altın aldığı belirlendi. Sonrasında ise alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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SPK'DA KAYDI BULUNMAYAN YATIRIM ŞİRKETİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde “İDOL FOREX" adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nda kaydının bulunmadığını belirledi. Yapılan incelemede ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi. Şebeke üyelerinin yakalanmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şikâyette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin TL'lik mağduriyeti de giderildi.

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(DHA)

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