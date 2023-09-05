HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

05.09.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendinizi müziğin büyülü dünyasına kaptırmak ve en yüksek ses kalitesiyle tanışmak ister misiniz? İşte size bir fırsat! Beats Studio3 Wireless Kulaklık, eşsiz ses performansıyla sizi müziğin gerçek gücüne ulaştırmak için tasarlandı ve şimdi kısa süreliğine Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel 2500 TL indirimle satışta! Bu fırsat kaçmaz.

Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Kaliteli bir kulaklık, müzik dinleme deneyimini daha keyifli hale getirir. Müziğin her ayrıntısını daha iyi duyarak, daha derin ve etkileyici bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlar. Piyasada kalitesiyle öne çıkan kulaklık markaları arasındaki Beats, yüksek ses kalitesi, şık tasarımları ve üstün teknolojik özellikleriyle tanınır. Müzikseverler arasında popüler olan marka, müzik dinleme deneyimini üst seviyeye taşımak isteyenlere hitap eder. Siz de uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir kulaklık seçimi yapmak istiyorsanız Beats'in sevilen kulaklık modeli Studio3'teki büyük indirimi kaçırmayın.

Prime üyesi olmak ve indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

Beats Studio3 Wireless Kulaklık - Beats Skyline Collection

Adsız tasarım (37)

Ürün özellikleri

  • Aktif Gürültü Önleme (ANC) dışarıdan gelen gürültüleri etkin bir şekilde engeller.
  • Pure ANC özelliği, dışarıdan gelen gürültülere ve kulaklığın oturma şekline uyum sağlarken ses kalitesini korur.
  • Gerçek zamanlı ses kalibrasyonu üstün kalitede dinleme deneyimini sürekli kılar.
  • 22 saate ulaşan pil ömrü gün boyu tam özellikli kablosuz çalma deneyimi sağlar.
  • Class 1 Wireless Bluetooth bağlantısı ve pil verimliliği için Apple W1 çip içerir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ses kalitesi ve ve kullanım rahatlığı bambaşka."

  • "Her anlamda mükemmel bir kulaklık nedir diye sorsalar Beats derim. Tartışılmaz, kalite."

  • "2021'den beri kullanıyorum ve gerçekten muazzam olduğunu söyleyebilirim. Eğer çok fazla bass istiyorsanız aradığınız kulaklık bu değil, memnun edici bir bass performansı var lakin bam bam bam diye beyninizin içine işleyen bir bass beklemeyin. Klasik müzik vs. için ise birebir. Tek kötü yanı bu kaliteye alıştıktan sonra diğer kulaklıkların basit gelmesi.
Ürünü İncele

Diğer renkleri de indirimde!

Adsız tasarım (39)

Ürünü İncele

Bu içerik 5 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

51Uc8IUaFEL

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı!

Giyimden kırtasiyeye tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

En iyi seyahat arkadaşı burada! Kaliteli valiz setinde %40 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Kaliteli valiz setinde %40 indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

 Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's jeanlerde büyük fırsat

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's jeanlerde büyük fırsat

 Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

Yaz kış en yakın arkadaşınız olacak! Stanley kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

 Jack, Wolfskin, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Jack, Wolfskin, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

 Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

 Sürekli kopan parmak arası terliklere son! Kalitesiyle öne çıkan Crocs terliği keşfedin

Sürekli kopan parmak arası terliklere son! Kalitesiyle öne çıkan Crocs terliği keşfedin

 Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

Yemeklerinize sağlık ve lezzet getirecek! Cosori airfryerda indirim

 Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beats beats kulaklık beats studio 3

İş birliği İçerikleri

En iyi seyahat arkadaşı burada! Kaliteli valiz setinde %40 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Kaliteli valiz setinde %40 indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hem ergonomik hem dayanıklı! İşte en iyi Logitech mouse modelleri

Hem ergonomik hem dayanıklı! İşte en iyi Logitech mouse modelleri

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Tümünü Gör
Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Her adımda konforu hissedin! Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Her adımda konforu hissedin! Adidas outdoor ayakkabıda indirim

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı! "İyi ki aldım" diyeceksiniz! Şimdi indirimde

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Tümünü Gör
Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Yaz Şarkısı oyuncularının sevilen kombinlerine alternatifleri sizin için seçtik

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

Çocuğunuz için tam koruma sağlayan temiz içerikli güneş koruyucular

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

İster sporda ister plajda giyin! İşte en iyi şort etek modelleri

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Mangal tutkunları buraya! Alandan tasarruf ettirecek en iyi katlanır mangallar

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Yurt dışı seyahatlerinizde kurtarıcınız olacak universal priz dönüştürücüleri

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

En iyi seyahat arkadaşı burada! Kaliteli valiz setinde %40 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Kaliteli valiz setinde %40 indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda büyük fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Ömür boyu garantili! Stanley termostaki indirimi kaçırmayın

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Tümünü Gör

Diğer Haberler

NASA ve SpaceX'in "Crew-6" görevi tamamlandı: 4 astronot, Dünya'ya döndü!

"Crew-6" görevi tamamlandı: 4 astronot, Dünya'ya döndü!

YouTube'un Shorts nedeniyle endişeli olduğu iddia edildi! Peki neden?

YouTube'un 'endişeli' olduğu iddia edildi! Peki neden?

James Webb Teleskobu yakaladı! İşte "SN1987A" adlı süpernovanın yeni detaylı görüntüleri... 1987'de keşfedilmişti

James Webb Teleskobu yeni detaylı görüntülerini yakaladı!

Fiyatı düştü! Babyliss Steam Mist Buharlı Saç Düzleştirici'de 1900 TL indirim

Dümdüz, ışıl ışıl saçlara sahip olun! Babyliss düzleştiricide büyük fırsat

Fiyatı 2 bin 695 TL'ye düştü! Philips HD9255/60 Airfryer'da kısa süreli indirim

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Yapımında böceklerden esinlenildi! Yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Yapımında böceklerden esinlenildi! Yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.