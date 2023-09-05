Yüksek ses kalitesi, üstün teknolojik özellikler... Beats Studio3 Wireless Kulaklık'ta büyük indirim

Kaliteli bir kulaklık, müzik dinleme deneyimini daha keyifli hale getirir. Müziğin her ayrıntısını daha iyi duyarak, daha derin ve etkileyici bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlar. Piyasada kalitesiyle öne çıkan kulaklık markaları arasındaki Beats, yüksek ses kalitesi, şık tasarımları ve üstün teknolojik özellikleriyle tanınır. Müzikseverler arasında popüler olan marka, müzik dinleme deneyimini üst seviyeye taşımak isteyenlere hitap eder. Siz de uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir kulaklık seçimi yapmak istiyorsanız Beats'in sevilen kulaklık modeli Studio3'teki büyük indirimi kaçırmayın.

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Beats Studio3 Wireless Kulaklık - Beats Skyline Collection

Ürün özellikleri

Aktif Gürültü Önleme (ANC) dışarıdan gelen gürültüleri etkin bir şekilde engeller.

Pure ANC özelliği, dışarıdan gelen gürültülere ve kulaklığın oturma şekline uyum sağlarken ses kalitesini korur.

Gerçek zamanlı ses kalibrasyonu üstün kalitede dinleme deneyimini sürekli kılar.

22 saate ulaşan pil ömrü gün boyu tam özellikli kablosuz çalma deneyimi sağlar.

Class 1 Wireless Bluetooth bağlantısı ve pil verimliliği için Apple W1 çip içerir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ses kalitesi ve ve kullanım rahatlığı bambaşka."

"Her anlamda mükemmel bir kulaklık nedir diye sorsalar Beats derim. Tartışılmaz, kalite."

"2021'den beri kullanıyorum ve gerçekten muazzam olduğunu söyleyebilirim. Eğer çok fazla bass istiyorsanız aradığınız kulaklık bu değil, memnun edici bir bass performansı var lakin bam bam bam diye beyninizin içine işleyen bir bass beklemeyin. Klasik müzik vs. için ise birebir. Tek kötü yanı bu kaliteye alıştıktan sonra diğer kulaklıkların basit gelmesi.

Diğer renkleri de indirimde!

Bu içerik 5 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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