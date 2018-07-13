Yükselen Kova Burcu Özellikleri

Zodyak'ın 11. evinde yer alan ve yönetici gezegeni Uranüs olan yükselen Kova burçlarının arkadaşlıklar kurma, sosyal gruplar oluşturma gibi yetenekleri vardır. Girdikleri ortamda anında dikkatleri üstlerine çekebilme yeteneklerinin yanı sıra yaratıcı ve akıllı bir karakterleri olduğu da söylenebilir. Etkinlikler, geziler planlamayı severler, insanları beraber olmaktan keyif alırlar. Sergiledikleri imajları, fikirleri ve yaptıkları akıcı konuşmalar sayesinde diğer insanları nasıl etkileyeceklerini iyi bilirler. Yükselen Kova Kadını Yükseleni Kova olan kadınlar özgürlüklerine düşkün olurlar. Sosyal anlamda bir yetenekleri vardır ve yeniliklerden hoşlanırlar. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları sebebiyle kısıtlanmaktan ve baskı altında olmaktan nefret ederler. İnatçı bir karakterleri olduğu için bir konuda üstlerine çok gelinmesini istemezler. Eğer çok kesin bir şekilde hayır dedikleri bir durum varsa diğer insanlar ne kadar evet demeleri için baskı yaparsa yapsın kararları değişmez. Geleneklere bağlı olduklarını söylenemez. Hatta birçok durumda bunları reddedip karşı çıkabilirler. Gelenekleri reddediyor oluşları zaman zaman huysuz kadınlar olarak tanımlanmalarına sebep olabilir.

Kova yükselenli kadınlar girdikleri ortamda sohbetleri ile etrafa pozitif enerji yayarlar. Arkadaşlarıyla başarılı bir iletişim kurarlar. Bir ortama girdikleri zaman fark edilmek, diğer insanların kendilerini beğenip takdir etmesini isterler. Genelde aktif olarak sosyal gruplar içerisinde yer almak isteseler bile zaman zaman herkesten uzaklaşarak kendileriyle baş başa kalmayı tercih edebilirler. Son derece kararlı oldukları için istedikleri bir şeyi öyle ya da böyle elde ederler. Bir işi en iyi şekilde bitirmeye çalışırlar, birçok konuda başarılı oldukları söylenebilir. Fakat ekonomik konularda biraz savruk davranabilirler. Ellerine geçen parayı pek fazla düşünmeden harcarlar. Yalandan hoşlanmazlar, ellerinden geldiğince dürüst davranmaya çalışırlar. Bu da onların toplum içinde "güvenilir" kişiler olarak bilinmelerine sebep olur. Kendileri nasıl dürüst davranıyorlarsa karşılarındaki insanların da öyle davranmasını isterler. Sır tutma konusunda çok iyidirler. Dolambaçlı konuşmalar yapmak yerine açık olmayı tercih ederler. Kendi belirledikleri kurallara uyarak yaşarlar. Pek romantizm meraklısı oldukları söylenemez ama hassas bir ruhları vardır. Derin hislere sahiplerdir ve insanların kendileri için fedakarlıklar yapmalarından hoşlanırlar. Duygusal yaşantılarını çok açık bir şekilde yaşamak yerine kendi iç dünyalarında yaşamayı tercih ederler. Karizmatik, sakin ve akıllı bir imaj sergileyen erkeklere ilgi gösterirler. Hoşlandıkları erkeklerle duygusal konuşmalar yapmak yerine daha rasyonel sohbetler içine girmek isterler. Her dediklerine "evet" denmesini istemezler, aksine eşleriyle fikir tartışmaları yapmak isterler. Kova yükselenli kadınlar her zaman ne yapacağı çok kestirilebilen kadınlar değildir. Eğer biri onları etkilemek istiyorsa şaşırtmak ve farklı olduğunu onlara göstermek zorundadır. Monoton ilişkilerden hoşlanmazlar. Partnerlerinin her daim dinamik olmasını tercih ederler. Eşlerinin yeni şeyler öğrenerek kendilerini yenilemesi yükseleni Kova olan kadınların mutlu olmasını sağlar. Zeki, kültürlü ve ortamlara ayak uydurabilen eşler isterler. İş hayatlarında tembellik yapan insanlardan hoşlanmazlar.

Yükselen Kova Erkeği Yükseleni Kova ola erkekler bilgi sahibi, kendinden emin ve dışa dönük bir karaktere sahiptir. Centilmen ve dik duruşlu yapılarıyla dikkat çekerler. Derin bakışlara ve etkileyici bir konuşma tarzın sahip olurlar. Özgürlüklerini ellerine almış, iplerini kimseye teslim etmeyen ve ayakları yere sağlam basan tiplerdir. Bu imajları onların toplum tarafından beğenilen ve saygı duyulan kişiler olmalarına katkı sağlar. Olaylar karşısında duygusal bir tavır takınmak yerine akılcı davranarak pratik çözümler üretirler. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar, bunun bir getirisi olarak bağlanmaktan korkarlar. Bu sebeple uzun ilişkiler konusunda çok başarılı olamayabilirler. Değişken davranışlar göstermeleri eşlerinin kafasını karıştırabilir. İnsanları üzmek istemeseler de değişken davranışları yüzünden kalp kırabilirler. Eşlerinin kendilerine saygı duymasını, karşı gelmemesini ve her daim destekleyen kadınlar olmasını isterler. Kuşkucu bir yapıları olması bazen partnerlerine zorluklar yaşatabilir. Duygularını ifade ederken zorlanabilirler ve değişken yapıları yüzünden bazen bebek gibi ilgi görmek isterken bazen de çok ciddi ve olgun bir duruş sergileyebilirler.

Konforlarına düşkün olurlar, zevklerinden taviz vermek istemezler. Buna karşın iş yaşamlarında disiplinli bir duruş sergileyerek başarıya ulaşırlar. Ufak ayrıntılara dahi önem verirler ve etraflarındaki her detayın kendi kontrolleri altında olmasını isterler. Net ve belirgin çizgilere sahip olan işlerde çalışmak isterler, karmaşık düzendeki işler pek onlara göre değildir. Sayısal becerileri vardır. Rahatlığa önem verdikleri için iş hayatlarında da rahat bir tempoda olmak isterler. Çocuklarla iyi bir iletişimleri vardır, onlara karşı baskıcı davranmazlar. Yükselen Kova Burcu Özellikleri Kova yükselenli kişilerin en bilinen özelliklerinden biri dürüst olmalarıdır. Olaylar karşısında idealist bir tavır belirlerler ve çabuk çözüm üretme yetenekleriyle etraftaki insanları etkilemeyi bilirler. Yenilikçi bir yapıları vardır, geleneklere bağlı kalmak yerine marjinal bir tarz benimserler. Ne zaman ne yapacakları pek belli olmaz, bu sebeple çevredeki insanları sık sık şaşırtabilirler. Zekalarına çok güvendikleri için duygularıyla değil de mantıklarıyla hareket etmeyi tercih ederler. Özgürlük kırmızı çizgileri arasındadır, baskı altına alınmaktan hoşlanmazlar. Hayatlarında pek çok sapmalar olabilir.