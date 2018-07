Yükselen Kova Burcu Özellikleri

Kova yükselenli kadınlar girdikleri ortamda sohbetleri ile etrafa pozitif enerji yayarlar. Arkadaşlarıyla başarılı bir iletişim kurarlar. Bir ortama girdikleri zaman fark edilmek, diğer insanların kendilerini beğenip takdir etmesini isterler. Genelde aktif olarak sosyal gruplar içerisinde yer almak isteseler bile zaman zaman herkesten uzaklaşarak kendileriyle baş başa kalmayı tercih edebilirler. Son derece kararlı oldukları için istedikleri bir şeyi öyle ya da böyle elde ederler. Bir işi en iyi şekilde bitirmeye çalışırlar, birçok konuda başarılı oldukları söylenebilir. Fakat ekonomik konularda biraz savruk davranabilirler. Ellerine geçen parayı pek fazla düşünmeden harcarlar. Yalandan hoşlanmazlar, ellerinden geldiğince dürüst davranmaya çalışırlar. Bu da onların toplum içinde "güvenilir" kişiler olarak bilinmelerine sebep olur. Kendileri nasıl dürüst davranıyorlarsa karşılarındaki insanların da öyle davranmasını isterler.

Sır tutma konusunda çok iyidirler. Dolambaçlı konuşmalar yapmak yerine açık olmayı tercih ederler. Kendi belirledikleri kurallara uyarak yaşarlar. Pek romantizm meraklısı oldukları söylenemez ama hassas bir ruhları vardır. Derin hislere sahiplerdir ve insanların kendileri için fedakarlıklar yapmalarından hoşlanırlar. Duygusal yaşantılarını çok açık bir şekilde yaşamak yerine kendi iç dünyalarında yaşamayı tercih ederler. Karizmatik, sakin ve akıllı bir imaj sergileyen erkeklere ilgi gösterirler. Hoşlandıkları erkeklerle duygusal konuşmalar yapmak yerine daha rasyonel sohbetler içine girmek isterler. Her dediklerine "evet" denmesini istemezler, aksine eşleriyle fikir tartışmaları yapmak isterler. Kova yükselenli kadınlar her zaman ne yapacağı çok kestirilebilen kadınlar değildir. Eğer biri onları etkilemek istiyorsa şaşırtmak ve farklı olduğunu onlara göstermek zorundadır. Monoton ilişkilerden hoşlanmazlar. Partnerlerinin her daim dinamik olmasını tercih ederler. Eşlerinin yeni şeyler öğrenerek kendilerini yenilemesi yükseleni Kova olan kadınların mutlu olmasını sağlar. Zeki, kültürlü ve ortamlara ayak uydurabilen eşler isterler. İş hayatlarında tembellik yapan insanlardan hoşlanmazlar.