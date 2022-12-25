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  4. Yunan basınından "12 mil" iddiası! Tarih vererek paylaştılar

Yunan basınından "12 mil" iddiası! Tarih vererek paylaştılar

25.12.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan basınındaki '12 mil' iddiaları ses getirdi. Ta Nea gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Atina yönetiminin Ege'de, kara sularını 12 mile çıkaracağı öne sürüldü. Söz konusu haberdeki kaynağın, harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği bildirildi.

Yunan basınından "12 mil" iddiası! Tarih vererek paylaştılar

Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

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Ta Nea gazetesinin haberinde, Girit'in güneyinde ve batısında kara sularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin planın 2020'den beri olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın defalarca, bu kararın ulusal çıkarlara hizmet edeceği bir zamanda alınacağını ifade ettiği hatırlatılan haberde, konuya ilişkin dosyanın yeniden açıldığı savunuldu.

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının harekete geçiş için mart ayını işaret ettiği öne sürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan ege

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