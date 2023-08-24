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Yunan spikerden skandal yangın sözleri! Kömürleşmiş 18 göçmenden başka kaybımız yok... Tepkiler çığ gibi büyüyor!

24.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da Dadia Ormanı'nda etkili olan yangınlarda hayatını kaybeden 18 düzensiz göçmen hakkında Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara skandal ifadeler kullandı. Douvara'ya skandal söylemi yüzünden Yunanistan ve tüm dünyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Yunan spikerden skandal yangın sözleri! Kömürleşmiş 18 göçmenden başka kaybımız yok... Tepkiler çığ gibi büyüyor!

Yunanistan'ın Türkiye ile sınırı olan Meriç Bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda devam eden yangınlarda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere ait olduğuna kanaat getirdi.

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KÖMÜRLEŞEREK ÖLEN 18 GÖÇMENDEN BAŞKA...

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haber sunucusu Alexandras Douvara, yangınlarda hayatını kaybedenler hakkında canlı yayında skandal söylemlere imza attı.

Douvara, yangınlar hakkındaki haberin sunumunu gerçekleştirirken yaşamını yitiren kişiler hakkında "Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" dedi.

Sunucu Douvara'nın bu sözleri hem Yunan basınında hem de tüm dünyada deprem etkisi yarattı.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

Douvara'nın insanlık dışı söylemleri sonrasında IN.GR haber ajansı Douvara'nın söylemlerinin 'utanç verici' olduğunu belirterek, spiker için "Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını" öne sürdü.

Sosyal medya üzerinden de spikerin skandal ifadeleri üzerine tepkiler yoğunlaştı.

Yunanistan'da sol parti olarak bilinen ve güçlü bir konumunda olan SYRIZA'dan da tepki gecikmedi.

SYRIZA basın temsilcisi Stergios Kalpakis, ERT'yi derhal özür dilemeye davet ederek, "Hiçbir insan hayatı diğerlerinden daha az önemli değildir" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunanistan göçmen

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