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  4. Yunanistan'da skandal! Belediye Başkanı sel mağduru vatandaşı tokatladı...

Yunanistan'da skandal! Belediye Başkanı sel mağduru vatandaşı tokatladı...

02.10.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da etkili olan yağışlar beraberinde sel felaketini getirdi. İkinci kez yaşanan selde Volos kentinin Belediye Başkanı Ahileas Beos, selden etkilenen bir mağdurla tartıştıktan sonra vatandaşa tokat attı. O anlar böyle kaydedildi.

Yunanistan'da skandal! Belediye Başkanı sel mağduru vatandaşı tokatladı...

Sosyal medyada büyük tepki toplayan davranış sonrasında Belediye Başkanı Beos'tan açıklama geldi.

Yunan medyasında yer alan habere göre, gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden bir bölge sakini ile Beos arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Haberlerde, tartışmanın ardından Beos'un söz konusu kişiye tokat attığı kaydedildi.

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"BİR AY BOYUNCA UYKUSUZ KALMAMIN SONUCUDUR..."

Beos, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Verdiğim tepki, bir ay boyunca uykusuz kalmamın sonucudur." dedi.

28 Eylül'de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasarlara yol açmıştı.

Birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle birçok yol da trafiğe kapatılmıştı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti. (AA)

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