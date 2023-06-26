HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan’da yeni kabine belli oldu! Parlamentoya 4 Türk girdi

Yunanistan’da yeni kabine belli oldu! Parlamentoya 4 Türk girdi

26.06.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’da dün gerçekleştirilen seçimlerde yeniden başbakan seçilen Kyriakos Miçotakis’in yeni kabinesi belli oldu. Yunanistan’da düzenlenen seçimlerde büyük farkla yeniden başbakan seçilen Kyriakos Miçotakis’in yemin etmesinin ardından yeni kabinesi belli oldu. Yeni Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Miçotakis’in yeni kabinesini kamuoyu ile paylaştı.

Savunma Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Eğitim Bakanlığına eski Dijital Denetim Bakanı Kyriakos Pierrakakis, Dışişleri Bakanlığı görevine Miçotakis’in yakın arkadaşı olan Giorgios Gerapetritis, Maliye Bakanlığına Kostis Hatzidakis, İçişleri Bakanlığına eski Eğitim Bakanı Niki Kerameus, Adalet Bakanlığına Yorgos Floridis getirilirken, eski İçişleri Bakanı Makis Voridis ise Devlet Bakanı olarak atandı.

AA-20230625-31523867-31523863-YUNANISTANDA_MICOTAKIS_LIDERLIGINDEKI_YENI_DEMOKRASI_SECIM_YARISINDA_ONDE

Sağlık Bakanlığına Michalis Chrysochoidis, Enerji ve Çevre Bakanlığına Theodoros Skylakakis, Kültür Bakanlığına Lina Mendoni, Tarım Bakanlığına Lefteris Avgenakis, Turizm Bakanlığına Olga Kefalogianni, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı görevine Christos Staikouras ve Göç Bakanlığına Dimitris Keridis getirildi.

AA-20230625-31523867-31523857-YUNANISTANDA_MICOTAKIS_LIDERLIGINDEKI_YENI_DEMOKRASI_SECIM_YARISINDA_ONDE

4 TÜRK PARLAMENTOYA GİRDİ

Yunanistan’da dün düzenlenen genel seçimlerde 4 Türk kökenli milletvekili adayı parlamentoya girdi. Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifakı’nın (SYRIZA) adayı Özgür Ferhat ve Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) adayı İlhan Ahmet Rodop’tan, SYRIZA’nın adayı Hüseyin Zeybek ve PASOK’un adayı Burhan Baran ise İskeçe’den parlamentoya girmeye hak kazandı. (İHA)

Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'e 3 seçenek sundu!Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'e 3 seçenek sundu!
Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olurGören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur
Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı... Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan miçotakis

En Çok Okunan Haberler

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.