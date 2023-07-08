Yunanistan, İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen eğlenceye tepki gösterdi!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, kültürel etkinlikler için kullanılan İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde "elektronik müzik partisi" düzenlenmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, böyle bir eğlence etkinliğinin eskiden ibadethane olarak kullanılan tarihi bir anıtta düzenlenmesinin hakaret ve saygısızlık olduğu belirtilerek Türkiye'ye, ülkedeki tüm dinlerin kültürel, tarihi ve dini mirasına gerekli saygının gösterilmesi için gerekenlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Türk yetkililerce kültürel etkinlikleri misafir etmek üzere kullanılan İzmir'deki tarihi Rum Ortodoks Aziz Vukolos Kilisesi'nde elektronik müzik partisi düzenlenmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Aziz Vukulos Kilisesi Kültür Merkezi'nde 4 Haziran'da düzenlenen eğlence organizasyonu nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki göstermişti.

Rum Ortodoks cemaati üyelerinin tepki göstermekte haklı olduklarını kaydeden Saygılı, "Eğlencelik belediyeciliğin de bir sınırı olmalı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda, 'Kültür Merkezi' olarak kullanıma sunulan Aziz Vukolos Kilisesi; var olduğundan bu yana böyle hakaret görmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Saygılı, ortaya çıkan görüntülerin, bir kültür sanat etkinliğini yansıtmadığı gibi bir ibadethanenin kutsallarının da çiğnendiğini gösterdiğini kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz." şeklinde açıklama yayınlamıştı.​​​​​​​ (AA)

