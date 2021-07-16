HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek burkan hikaye! Edirne'de sele kapılıp hayatını kaybeden Azat'ın organları başkasında hayat bulacak

Yürek burkan hikaye! Edirne'de sele kapılıp hayatını kaybeden Azat'ın organları başkasında hayat bulacak

16.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sel sularından kurtulmak için tutunduğu doğalgaz borusunda elektrik akımına kapılan, kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Azat Yapşıklı'nın (14) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Annesinden ayrılan babası cezaevinde bulunan ve ailesini geçindirmek için sokaklarda mendil satıp, akşamları da futbolcu olma hayaliyle antrenmanlara giden Azat, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yürek burkan hikaye! Edirne'de sele kapılıp hayatını kaybeden Azat'ın organları başkasında hayat bulacak

Edirne'de 2 Temmuz günü aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtınada Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Cami Sokak’ta sele kapılan Azat Yapşıklı, tutunduğu bir apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda elektrik akımına kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Azat’ın 12 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, Azat Yapşıklı’nın organlarını bağışlama kararı aldı. Azat'ın alınan sol böbreği, Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, sağ böbreği Akdeniz Üniversitesi, karaciğer ve bağırsağı ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

Anne ve babası bir süre önce boşanan Azat Yapşıklı'nın annesi Çiğdem Yapşıklı ve kardeşi Berat ile yaşadığı belirtildi. Babasının cezaevine girmesinin ardından Azat'ın ilkokulda eğitimin bıraktığı ve sokaklarda mendil satarak, ailesini geçindirmeye çalıştığı belirtildi. Suya kapıldığı gün üzerinden 74 lira çıkan Azat'ın hayalinin futbolcu olmak olduğu belirtildi. Gün boyu mendil satan Azat'ın akşamları da futbolcusu olduğu Fatihspor Kulübü'nün antrenmanlarına gittiği kaydedildi.

Screenshot_21

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Azat Yapşıklı, Kıyık semti Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Acıçeşme Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiğdem Yapşıklı ve yakınları, Azat'ı gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurladı.

''MENDİL SATIP AİLESİNE BAKIYOR, BABASINA PARA GÖNDERİYORDU''

Amcası Yücel Atan, Azat'ın çok iyi bir çocuk olduğunu ve anne babası ayrılmasının ardından sokaklarda mendil satarak ailesine destek olup cezaevindeki babasına para gönderdiğini söyledi. Azat'ın hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu belirten Atan, "Azat, 10 numara bir çocuktu ve oynadığı Fatihspor Kulübü'nün gelecek vadeden futbolcusuydu. Çok üzgünüz, acımız büyük. Sokaklarda mendil satarak ailesini katkı sağlıyor, ayrıca futbol oynuyordu. Kazandığı parayı cezaevinde bulunan babasına gönderiyordu. Babası cezaevinde olduğu için kardeşiyle ona ben bakmakla hükümlüydüm. Elimden geldiği kadar zaten yardım ediyordum hep onlara. Zaten halimizde ortada" dedi.

Screenshot_23

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Azat'ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "2 Temmuz günü sel sularında elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılan Edirne Fatih SK kulübümüzün 2007 doğumlu geleceğin yıldız adayı futbolcusu evladımız Azat Yapşıklı'nın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun; Yapşıklı ailesine, sevenlerine Edirne Fatih SK ve camiamıza sabırlar diliyoruz" denildi.

Rize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyorRize'de sel ve heyelan felaketinde son durum! Arama çalışmaları dere içinde sürdürülüyor

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
PARTNERTransparan kıyafetiyle eleştirilen Hande'den hodri meydan: Daha açık giyineceğimTransparan kıyafetiyle eleştirilen Hande'den hodri meydan: Daha açık giyineceğim
Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişmeSedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
sel Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürekleri sızlatan aile dramı! 4 çocuk baygın halde bulundu

Yürekleri sızlatan aile dramı! 4 çocuk baygın halde bulundu

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 103'e yükseldi

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 103'e yükseldi

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Melih Bulu neden görevden alındı?

Melih Bulu neden görevden alındı?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.