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Yürekleri dağlayan o karenin hikayesi bir kez daha gözyaşlarına boğdu! "Fotoğrafı çektirirken..."

17.10.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında 41 işçi hayatını kaybetmişti. Her geçen saat kahreden detayların geldiği patlamaya ilişkin yeni bir ayrıntı herkesi gözyaşlarına boğdu. Kısa bir süre önce madenden çıktıkları zaman hatıra pozu veren işçilerden Gürkan Yıldırım, o fotoğrafın hikayesini aktardı. Yıllık izinde olduğu için faciadan kurtulan Yıldırım, “Böyle olacağı aklıma bile gelmezdi” diyerek o günü anlattı.

Yürekleri dağlayan o karenin hikayesi bir kez daha gözyaşlarına boğdu! "Fotoğrafı çektirirken..."

Tüm Türkiye, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen gelen 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciaya ağlıyor. Maden ocağındaki patlamaya, işçilere ve yaşananlara dair her geçen saat yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Son olarak aynı maden ocağında çalışan işçilerden olan ve yıllık izne ayrılarak köyüne gelmiş olan Gürkan Yıldırım, gözü yaşlı bir şekilde arkadaşlarıyla çektikleri ve herkesin yüreğini dağlayan o fotoğrafın hikayesini anlattı. İşte ayrıntılar...

"SÖZ BULAMIYORUZ YER ALTINI ANLATMA"

Grizu faciasını haber alan Yıldırım’ın dünyası başına yıkıldı. Bir süre önce arkadaşlarıyla birlikte mesai bitimi hatıra amacıyla fotoğraf çeken maden işçisi Gürkan Yıldırım, acı haberi alınca o fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Söz bulamıyoruz yer altını anlatmaya, acımız büyük" notuyla paylaştı.

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"ASKERE GİDECEK OLAN DA VARDI, NİŞAN YAPACAK OLAN DA"

Gürkan Yıldırım, "Tek sağ kalan benim. Bir arkadaşımız da yoğun bakımda. Ben normalde yıllık izne ayrılmıştım. Bir hafta olmuştu. Köydeydim. Haberi alır almaz Amasra’ya köye çıktım. Yolda arkadaşlarımı aradım. Arkadaşlarımın ailesinden arayanlar oldu. Çoğunun yakını biliyor tanıyor, ailecek görüştüklerimiz de vardı. Merak edenler arıyordu. Amasra’ya vardık. Apar topar ocağa indik. Hepsiyle karşılaştık. Eksi 300-350 arasında çalışıyorlardı. Bizimkiler ilk başta çıkartıldı. Diğer arkadaşlarımızın hepsini kaybettik. Zor nasıl anlatılır nasıl alışılır bilmiyorum. Üç senedir hep aynı arkadaşlarla beraber çalışıyorduk. Genç arkadaşlarımızdı. Nişan yapmak üzere olan vardı. Nişanlı olan vardı. Hanımı doğum yapacak olan vardı. Bu günlerde önümüzdeki hafta doğum yapacaktı. Eşi doğum yapacak olan ’Şefim bir haber gelirse beni haberdar et. Apar topar çıkabilirim’ diyordu" diye konuştu.

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"O FOTOĞRAFI ÇEKTİRİRKEN BÖYLE OLACAĞINI BİLMEZDİM"

Bir süre önce çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlatan Gürkan Yıldırım, "Her gün bir tehlikeyle karşılaşıyoruz. Her gün ölüm riskimiz var. Biz bunu bile bile giriyoruz ocağa. Girerken ’Allah’a emanet ol’ çıkarken de ’Geçmiş olsun’ diyoruz. Her gün tehlike atlatmış olarak çıkıyorsun. Şükrediyorsun. Bunun böyle olacağını bilmezdim. Gerçekten. O sabah işimiz bitmişti. İyi bir şekilde dışarıya çıkmıştık. Güzel vakit geçirdik. En son arkadaşlarım fotoğraf çektirelim dediler. Hiç böyle olacağını düşünemezdim. Bir ay falan olmuştur o fotoğrafı çektireli. Yakın zamandaydı" diye ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra Maden maden ocağı
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