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  4. Yürekleri sızlattı! Küçük çocuk, kaza yerine gelen babasını görünce...

Yürekleri sızlattı! Küçük çocuk, kaza yerine gelen babasını görünce...

10.09.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle kaldırıma çarpan ağabey ve kardeşi yaralandı. Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun "Baba seni istiyorum" diye ağlaması yürekleri sızlattı.

Yürekleri sızlattı! Küçük çocuk, kaza yerine gelen babasını görünce...

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü A.S.A. (19) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet kaldırıma çarparak durdu. Motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kardeşi M.E.A. (11) yaralandı.

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Yaralılara ilk müdahaleyi çerçevedeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaralı ağabey ve kardeşe müdahale etti.

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"BABA SENİ İSTİYORUM"

O sırada, kaza yerine gelen baba F.A.'yı gören 11 yaşındaki M.E.A.'nın babasına sarılarak, "Baba seni istiyorum" diye ağlaması ise yürekleri sızlattı.

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Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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