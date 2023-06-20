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Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu! Yüz tanıma sistemini tahmin edemedi, havalimanında yakalandı

20.06.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Haziran'da yapılan FETÖ operasyonunda firari olarak aranan şüpheli, operasyondan bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan FETÖ üyesinin pasaport kontrolü sırasında, yüz tanıma sistemine kaydının düşmesi sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu! Yüz tanıma sistemini tahmin edemedi, havalimanında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 16 Haziran'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheliye yönelik, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 28'i gözaltına alınırken 5 kişi hakkında ise arama kararı çıkarıldı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİNE KAYDI DÜŞTÜ

Operasyondan bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gelen ve yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ şüphelisi, pasaport kontrol noktasında yüz tanıma sistemine kaydının düşmesi nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte emniyette sorgulamaları tamamlanan 29 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 22 kişi hakkında adli kontrol şartları uygulanırken bir kişiye ise ev hapsi verildi.

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ŞÜPHELİLERDE FETÖ'NÜN SİMGESİ 'F' SERİSİ 1 DOLAR BULUNDU

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda; 43 bin 195 TL, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro para, 315.42 gr Altın, 4 kilo gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 Amerikan Doları, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 adet fişek ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Yapılan çalışmaların devamında örgütün finans yapılanmasında olduğu tespit edilen 1 şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken 17.06.2023 tarihinde İstanbul Hava Limanında yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı

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