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  4. Yüzünü tülbentle kapatıp çekiçle saldırmıştı! Saldırgan bakın kim çıktı

Yüzünü tülbentle kapatıp çekiçle saldırmıştı! Saldırgan bakın kim çıktı

06.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde pardösü giyen ve yüzü tülbentle kapalı bir kişinin saldırısına uğrayan kadın dehşeti yaşamıştı. Olayla ilgili yeni detaylarda saldırganın erkek olduğu ve tanınmamak için bu kılığa girdiği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilerde evde toplu para olduğunun bilindiğinin ve akrabalarının da o apartmanda olduğu ifade edildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. 4 çocuk annesi Naciye Olgusay (52), eşi ve çocukları işe gittikten sonra dehşeti yaşadı. Pardösü giyen ve yüzü tülbentle kapalı bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, 13 çekiç darbesi aldı.

"YÜZÜ FALAN KAPALI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

Korkudan evde kalamayan kadın, olayla ilgili olarak "Kadın mı, erkek mi bilmiyorum. Yüzünü iyice tülbentle dolamış. Yüzü falan kapalı görünce çok korktum, o korkum çok başka. Ambulansı aradık, gelmeyince karşı komşu kendi arabasıyla hastaneye götürdü. 10 tane dikiş, çok sayıda da zımba attılar. Başta, birinin yüzünü kapatıp şaka yaptığını zannettim. Ama kafama çekici indirince bu beni öldürmeye gelmiş dedim. Devamlı kafama vurdu" dedi.

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SALDIRGAN ERKEK ÇIKTI

CNNTürk canlı yayınında aktarılan bilgilere göre polis ekipleri 22 saatlik görüntüleri izleyip saldırganın izine ulaştı. Saldırganın erkek çıktığı ve yansıyan görüntülerde üzerini değiştirip kaçmaya devam ettiği görüldü.

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"EVDE TOPLU PARA OLDUĞU BİLİNİYOR"

Aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"Normal bir hırsızlık olayı değil. Naciye Olgunsoy'un eşi kısa bir süre önce emekli olmuş. Evde 30-40 bin lira kadar toplu para olduğu biliniyor ve gaspçının da o apartmanda oturan akrabaları var. Bu ne anlama geliyor evde toplu para olduğunu biliyor. Gaspçı, tanınmamak için kadın kılığına giriyor ve bu saldırı eylemini gerçekleştiriyor."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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